Не только зарядка. 10 устройств, которые можно подключить к вашему смартфону

Многие уверены, что порт смартфона нужен только для зарядки или подключения наушников. На самом деле, его возможности куда шире - особенно если у вас Android и поддержка OTG.

РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт MakeUseOf рассказывает о 10 неожиданных гаджетах, которые работают от порта смартфона.

Хранение данных (флешки и внешние накопители)

Когда память смартфона забивается фото, видео и случайными загрузками, один из самых простых способов - подключить флешку или внешний накопитель и перенести файлы туда. Особенно удобно, если нужно быстро открыть видео или документ без облачных сервисов.

Для этого подойдет:

OTG-адаптер (если разъем microUSB)

USB-C-флешка - для новых Android-смартфонов (например, Samsung USB-C)

Флешка с Lightning-разъемом - для iPhone (например, SanDisk iXpand).

Некоторые внешние диски, особенно компактные (например, Samsung T7), могут получать питание от телефона. Более "тяжелые" модели потребуют дополнительного питания - например, от сетевого адаптера или питания через USB-хаб.

Стоит отметить, что накопитель должен быть отформатирован в FAT32 или exFAT, чтобы смартфон его "увидел".

Геймпады

Мобильные игры удобнее проходить с полноценным геймпадом. Поддерживаются контроллеры от Xbox и PlayStation - достаточно нужного кабеля и OTG-переходника. Также есть специальные геймпады для смартфонов - GameSir G8 Galileo, Razer Kishi V3.

Большинство Android и iOS устройств поддерживают геймпады "из коробки", но важно убедиться, что игра тоже поддерживает управление с контроллера.

Клавиатура и мышь

Если нужно поработать с текстом, таблицами или почтой прямо на смартфоне, подключите клавиатуру и мышку. Через OTG-адаптер или Lightning to USB можно использовать как проводные, так и беспроводные модели.

Если не хватает портов - пригодится USB-хаб (например, от UGREEN). Также можно использовать комплект клавиатуры и мыши с одним ресивером - он займет только один разъем.

Проводной интернет

При проблемах с Wi-Fi можно подключить смартфон к интернету напрямую через Ethernet-кабель.

Для этого потребуется:

USB-C to Ethernet адаптер - для Android и новых iPhone

Lightning to Ethernet адаптер - для более старых iPhone.

Подключение определяется автоматически, приоритет отдается проводной сети.

Подключение к проектору

Смартфоны с USB-C и поддержкой DisplayPort Alt Mode могут выводить видео напрямую на проектор. Для этого нужен адаптер USB-C to HDMI или USB-C to VGA. Подключение происходит автоматически.

Для iPhone потребуется Lightning Digital AV Adapter. Для старых Android с microUSB - MHL-адаптер, но стабильность работы не гарантируется.

Фото с камеры сразу на телефон

Снять фото на зеркалку и сразу передать на смартфон - возможно. Достаточно использовать адаптер USB-C или Lightning to USB и совместимый кабель.

Android обычно сразу распознает камеру. iPhone открывает импорт в приложении Фото.

Принтеры

Если срочно нужно распечатать документ, присланный в мессенджере или на почту, можно подключить принтер напрямую к смартфону - без компьютера.

Большинство современных Android и iOS-устройств автоматически распознают USB-принтеры, если использовать соответствующий OTG-адаптер. Дополнительно стоит установить фирменное приложение от производителя или сторонние решения вроде PrinterShare (Android, iOS) или NokoPrint (Android, iOS).

Для владельцев iPhone отлично подойдут AirPrint-принтеры с поддержкой USB - это запасной вариант, если беспроводная печать вдруг "заглючит".

MIDI-контроллеры и аудиоинтерфейсы

Музыканты и саунд-дизайнеры могут подключать к смартфону те же устройства, что обычно используются с ноутбуком: MIDI-контроллеры и аудиоинтерфейсы.

Достаточно подключить контроллер к OTG-кабелю, а его - к смартфону. После этого можно открыть приложение вроде GarageBand, BandLab, Walk Band или FL Studio Mobile и настроить работу вручную или через автоопределение.

С аудиоинтерфейсами процесс аналогичный. Большинство моделей от Focusrite, PreSonus, Behringer поддерживают "горячее" подключение, но может потребоваться:

адаптер (USB-C to USB-A, Lightning to USB 3 Camera Adapter и др.)

и при необходимости - питание через USB-хаб.

Внешние микрофоны

Для записи подкастов, интервью и видео с качественным звуком можно использовать внешний микрофон. Есть два основных способа подключения:

Прямое подключение: через USB-C или Lightning (например, Mini Mic Pro, HEHOTTC M2, GoorDik Lavalier Mic). Смартфон сам переключается на внешний микрофон.

С переходником 3,5 мм: если у вас микрофон с "джеком" (TRS), для iPhone нужен Lightning to 3.5 мм, для Android - USB-C to 3.5 мм. Важно: не все адаптеры поддерживают запись звука, некоторые - только вывод.

Телевизоры и мониторы

Подключить смартфон к телевизору или монитору можно по тому же принципу, что и к проектору. Главное - поддержка телефоном технологии DisplayPort Alt Mode.

Для этого подойдет адаптер USB-C to HDMI или Lightning AV Adapter (для iPhone). После подключения изображение начнет передаваться автоматически.

Если у вас Samsung Galaxy, доступен особый режим - Samsung DeX. Он превращает интерфейс смартфона в полноценную рабочую среду, где можно открывать окна, перетаскивать файлы и запускать приложения как на ПК. А при подключении клавиатуры и мышки смартфон превращается в полноценную рабочую станцию.