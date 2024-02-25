Тільки вступ України до НАТО забезпечить безпеку світу, - Єрмак
Тільки членство України в НАТО забезпечить Європі та світові реальні можливості відновити безпеку.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на веб-сайт Офіційного інтернет-представництва Президента України.
Єрмак також подякував країнам, які об'єдналися навколо підтримки України після повномасштабного вторгнення Росії та зазначив, що її треба зберігати і надалі.
Однією з ключових тем обговорення була перспектива України отримати запрошення на початок переговорів про членство в НАТО на саміті у Вашингтоні влітку цього року.
Очільник Офісу президента наголосив на важливості цього кроку для забезпечення майбутньої стабільності і безпеки та відзначив, що "ненадання Україні запрошення на Вашингтонському саміті, ми вважаємо, справді може дати поштовх новій ескалації – на Близькому Сході, в інших регіонах нашої планети".
Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що партнери України повинні збільшувати свою підтримку. За його словами, ми маємо бути чесними: шлях до миру лежить через нарощування підтримки. Тільки перемігши Росію на полі бою, можна домовитися про сталий мир.
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