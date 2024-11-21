Не только водитель или сторож: на какую работу могут рассчитывать украинские пенсионеры
В Украине доля работников предпенсионного возраста 51-60 лет составляет 18,3%, работников пенсионного возраста - 10,3% общей численности трудоустроенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда, которые публикует Центр Разумкова.
По этим данным, наиболее распространенными профессиями для людей пенсионного возраста являются: водитель автотранспортных средств, сторож, уборщик служебных помещений, охранник, подсобный рабочий, дворник, продавец продовольственных товаров, учитель заведения общего среднего образования, младший медперсонал, машинист (кочегар) котельной.
По сравнению с работниками среднего возраста люди старшего возраста достаточно пропорционально или даже больше представлены на должностях профессионалов (в том числе преподаватели) и специалистов (технические специалисты), работников сферы услуг (охранник, повар, младший медперсонал, социальный рабочий).
Также они среди квалифицированных сельскохозяйственных рабочих, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту домов, слесарей-сантехников, слесарей-ремонтников, швей, водителей, а также в простейших профессиях (уборщики, сторожа, дворники, подсобные рабочие, упаковщики).
Несколько недопредставлены на должностях руководителей предприятий, учреждений и организаций и очень мало представлены среди руководителей малых предприятий и менеджеров предприятий, учреждений, организаций и их подразделений.
"Это может свидетельствовать об ограниченном доступе людей старших возрастов к руководящим должностям в частном секторе", - отмечают в Центре Разумкова.
Работающие пенсионеры
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, среди людей пенсионного возраста 11,5% ответили, что живут в основном за счет зарплаты. В целом же среди людей пенсионного возраста (старше 60 лет) 17% ответили, что они работают.
На вопрос "До какого возраста вы готовы работать?" 29% украинцев ответили, что до 60 лет, 12% – готовы работать до 61-65 лет, 3% – до 66-70 лет и 15% – до 50-59 лет. При этом 20% ответили, что вообще не могут или не готовы работать.
Повышение пенсионного возраста одобряют всего 7% граждан.