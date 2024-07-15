Не тільки влітку. Які відпустки можуть давати вчителям в Україні: повний список

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Які відпустки передбачені для педагогів в Україні

Щорічна відпустка

Щорічна відпустка надається за відпрацьований робочий рік, який для кожного працівника індивідуальний та бере початок з моменту укладання трудового договору. Щорічна відпустка повної тривалості належить працівнику, якщо він повністю відпрацював робочий рік.

Особливість щорічної відпустки полягає в тому, що якщо працівник не встиг використати щорічну відпустку за попередні робочі роки, то право на неї він не втрачає в жодному випадку.

У 2024 році педагог може скористатися належними днями щорічної відпустки, право на які виникли у 2023 році або навіть раніше і якими він не скористався у 2023-му. Якщо працівник не скористається накопиченими днями щорічної відпустки, то при звільненні йому має бути виплачена грошова компенсація за невикористані дні такої відпустки.

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням

Надається за умови успішного навчання. Тривалість такої відпустки залежить від конкретних обставин і може становити від 10 календарних днів до чотирьох місяців.

Працівники, які навчаються у вишах без відриву від роботи, мають право на додаткову опалачувану навчальну відпустку відповідно до ст. 19 Закону про відпустки.

Для отримання додаткової сплачуваної відпустки у зв'язку з навчанням працівнику-студенту необхідно надати роботодавцю довідку-виклик навчального закладу на сесію та написати заяву про надання такої відпустки.

Фото: Вчителі можуть взяти відпустку на період власного навчання, підвищення кваліфікації (unsplash.com)

Якщо працівник вирішив поєднати роботу та навчання і не скористався можливістю оформити навчальну відпустку у рамках періоду визначених у довідці-виклику, дні такої відпустки не переносяться на інший період та згорають. Навчальні відпустки не підлягають накопиченню та не переносяться на наступний календарний рік.

Соціальна відпустка

Така відпустка надається у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв’язку з усиновленням дитини. Надається відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства, відпустку при народженні дитини тощо.

Соціальна додаткова відпустка також надається працівникам, які мають двох або більше дітей віком до 15 роківтривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів (ст. 19 Закону про відпустки). На відміну від щорічної відпустки вона надається за календарний рік, а не за робочий.

Це означає, що 1 січня нового року у працівника за наявності відповідних підстав зявляється право на соцвідпустку на дітей у повному розмірі, а не пропорційно відпрацьованому часу як при наданні щорічних відпусток.

Соціальна відпустка на дітей не має строку давності. Навіть якщо соцвідпустка на дітей не використана за кілька років, право на неї не "згорає". Працівник або реалізує своє право на соцвідпустку на дітей саме днями відпочинку, або при звільненні йому має бути виплачена грошова компенсація за усі не використані дні такої відпустки.

Творча відпустка

Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством. Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України.

Фото: Для педагогів також передбачені творчі відпустки (unsplash.com)

Творчі відпустки надаються працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за основним місцем їх роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, для написання підручника, а також монографії, довідника тощо.

Творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи.

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпустки для підготовки та участі в спортивних змаганнях визначаються трудовим та/або колективним договором.

Відпустка без збереження заробітної плати за сімейними чи іншими обставинами

Право на щорічну відпустку підвищеної тривалості (56 днів) для вчителів зберігається під час воєнного стану, однак за рішенням роботодавця таку відпустку все ж можна обмежити до 24 днів. Відповідно, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

Відпуска без збереження зарплати надається за календарний рік і якщо відпустка не використана в поточному році, то на наступний рік вона не переноситься.

Хто визначає тривалість відпустки вчителям

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більш ніж 24 календарні дні, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

Фото: Рішення про надання відпустки надає безпосередній керівник вчителя (unsplash.com)

За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати. У період дії воєнного стану надання працівнику будь-якого виду відпустки (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки у зв’язку з усиновленням дитини) понад щорічну основну відпустку за рішенням роботодавця може здійснюватися без збереження заробітної плати.

Наведені положення не застосовуються до керівних працівників закладів освіти та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

Чи можуть педагогу відмовити у відпустці

У ч. 2 статті 12 закону вказано, що роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-яких відпусток, окрім відпустки, яка пов’язана з вагітністю, пологами, догляду за дитиною та досягнення нею трирічного віку, якщо особа залучена до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

У секторі 19 постанови Кабінету міністрів № 1109 вказано, що до об’єктів критичної інфраструктури належать заклади, які здійснюють наукові дослідження та розробки. Зокрема, це дослідницька інфраструктура наукових установ та закладів вищої освіти.

Якщо йдеться про школу, то відмовити у наданні відпустки вчителю не можуть. Якщо роботодавець все ж таки вирішить надати щорічну відпустку педагогу тривалістю не 56, а 24 дні, то йому все одно доведеться відшкодовувати іншу частину відпустки, але вже після війни.

При підготовці матеріалу використані роз'яснення з сайту Міністерства освіти України, Кодекс законів про працю.