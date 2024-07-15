Не только летом. Какие отпуска могут давать учителям в Украине: полный список

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Какие отпуска предусмотрены для педагогов в Украине

Ежегодный отпуск

Ежегодный отпуск предоставляется за отработанный рабочий год, который для каждого работника индивидуален и берет начало с момента заключения трудового договора. Ежегодный отпуск полной продолжительности есть у работника, если он полностью отработал рабочий год.

Особенность ежегодного отпуска заключается в том, что если работник не успел использовать ежегодный отпуск за предыдущие рабочие годы, то право на него он не теряет ни в коем случае.

В 2024 году педагог может воспользоваться на днях ежегодного отпуска, право на которые возникли в 2023 году или даже раньше и которыми он не воспользовался в 2023-м. Если работник не воспользуется накопленными днями ежегодного отпуска, при увольнении ему должна быть выплачена денежная компенсация за неиспользованные дни такого отпуска.

Дополнительный отпуск в связи с обучением

Предоставляется при условии успешного обучения. Продолжительность такого отпуска зависит от конкретных обстоятельств и может составлять от десяти календарных дней до четырех месяцев.

Работники, которые учатся в вузах без отрыва от работы, имеют право на дополнительный оплачиваемый учебный отпуск в соответствии со ст. 19 Закона об отпусках.

Для получения дополнительного оплачиваемого отпуска по учебе работнику-студенту необходимо предоставить работодателю справку-вызов учебного заведения на сессию и написать заявление о предоставлении такого отпуска.

Фото: Учителя могут взять отпуск на период собственной учебы, повышение квалификации (unsplash.com)

Если работник решил совместить работу и обучение и не воспользовался возможностью оформить учебный отпуск в рамках периода, определенного в справке-вызове, дни такого отпуска не переносятся на другой период и сгорают. Учебные отпуска не подлежат накоплению и переносятся на следующий календарный год.

Социальный отпуск​​​

Такой отпуск предоставляется в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, в связи с усыновлением ребенка. Предоставляется отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства, отпуск при рождении ребенка.

Социальный дополнительный отпуск также предоставляется работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 15 лет продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней (статья 73 Кодекса законов о труде).

При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней (ст. 19 Закона об отпусках). В отличие от ежегодного отпуска он предоставляется за календарный год, а не за рабочий.

Это означает, что 1 января нового года у работника при наличии соответствующих оснований возникает право на соцотпуск на детей в полном размере, а не пропорционально отработанному времени как при предоставлении ежегодных отпусков.

Социальный отпуск на детей не имеет срока давности. Даже если соцотпуск на детей не использован за несколько лет, право на него не "сгорает". Работник либо реализует свое право на соцотпуск на детей именно на днях отдыха, либо при увольнении ему должна быть выплачена денежная компенсация за все неиспользованные дни такого отпуска.

Творческий отпуск​​​

Творческий отпуск предоставляется работникам для окончания диссертационных работ, написания учебников и других случаях, предусмотренных законодательством. Продолжительность, порядок, условия предоставления и оплаты творческих отпусков устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Фото: Для педагогов предусмотрены творческие отпуска (unsplash.com)

Творческие отпуска предоставляются работникам предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности по основному месту их работы для окончания диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора наук, для написания учебника, монографии, справочника и так далее.

Творческий отпуск сроком до одного года не более одного раза в 10 лет с зачислением в стаж работы.

Отпуск для подготовки и участия в соревнованиях

Отпуск для подготовки и участия в соревнованиях предоставляется работникам, участвующим во всеукраинских и международных соревнованиях. Продолжительность, порядок, условия предоставления и оплаты отпуска для подготовки и участия в спортивных соревнованиях определяются трудовым и коллективным договором.

Отпуск без сохранения заработной платы по семейным или другим обстоятельствам

Право на ежегодный отпуск повышенной продолжительности (56 дней) для учителей сохраняется во время военного положения, однако по решению работодателя такой отпуск все же можно ограничить до 24 дней. Соответственно, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения.

Отпуск без сохранения зарплаты предоставляется за календарный год и если отпуск не использован в текущем году, то на следующий год он не переносится.

Кто определяет продолжительность отпуска учителям

Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения.

Фото: Решение о предоставлении отпуска предоставляет непосредственный руководитель учителя (unsplash.com)

По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы. В период действия военного состояния предоставление работнику любого вида отпуска (кроме отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и отпуска по усыновлению ребенка) свыше ежегодного основного отпуска по решению работодателя может производиться без сохранения заработной платы.

Приведенные положения не применяются к руководящим работникам учебных заведений и учреждений образования, учебным (педагогическим) частям (подразделениям) других учреждений и учреждений, педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам.

Могут ли педагогу отказать в отпуске

В ч. 2 статьи 12 закона указано, что работодатель может отказать работнику в предоставлении любых отпусков, кроме отпуска, связанного с беременностью, родами, ухода за ребенком и достижения им трехлетнего возраста, если лицо привлечено к выполнению работ на критической инфраструктуры.

В секторе 19 постановления Кабинета министров №1109 указано, что к объектам критической инфраструктуры относятся учреждения, осуществляющие научные исследования и разработки. В частности, это исследовательская инфраструктура научных учреждений и высших учебных заведений.

Если речь идет о школе, то отказать в предоставлении отпуска учителю не могут. Если работодатель все же решит предоставить ежегодный отпуск педагогу продолжительностью не 56, а 24 дня, ему все равно придется возмещать другую часть отпуска, но уже после войны.

При подготовке материала использованы разъяснения с сайта Министерства образования Украины, Кодекс законов о труде.