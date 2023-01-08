Не тільки військові. В "Укренерго" назвали винних в атаках на енергосистему

Масштабні атаки по українській енергетичній системі відбуваються також за допомогою російських енергетиків. Вони направляли ракети, так як знали слабкі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Telegram "Укренерго".

Наразі українськім енергетикам вдалось краще зрозуміти російську стратегію. Таким чином заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак, стали ефективніші.

Кудрицький зауважив, що російські інженери повністю знали енергомережу України. Це пов'язано з тим, що ще до 24 лютого 2022 року вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.

"Атаки заплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками", - сказав він.

За словами глави НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, ціллю Москви є ключові вузли системи передачі а не самі електростанції.

Як повідомлялося, в "Укренерго" заявили, що протягом дня 7 січня через посилення похолодання в Україні може збільшитися рівень споживання електроенергії. До областей було доведено ліміти.

Нагадаємо, в Полтавській області внесли деякі зміни до черги у графіках погодинних відключень світла. Також додали нові населені пункти та вулиці.

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