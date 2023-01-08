Не только военные. В "Укрэнерго" назвали виновных в атаках на энергосистему

Масштабные атаки по украинской энергетической системе происходят с помощью российских энергетиков. Они направляли ракеты, потому что знали слабые места.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
По словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, целью Москвы являются ключевые узлы системы передачи, а не сами электростанции.
"Атаки запланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками", - сказал он.
Кудрицкий заметил, что российские инженеры полностью знали энергосеть Украины. Это связано с тем, что еще до 24 февраля 2022 г. она была объединена с энергосистемами России и Беларуси.
Пока украинским энергетикам удалось лучше понять российскую стратегию. Таким образом, меры, направленные на минимизацию последствий атак, стали более эффективными.
Как сообщалось, в "Укрэнерго" заявили, что в течение дня 7 января из-за усиления похолодания в Украине может увеличиться уровень потребления электроэнергии. До областей были доведены лимиты.
Напомним, в Полтавской области внесли некоторые изменения в очередь в графиках почасовых отключений света. Также добавили новые населенные пункты и улицы.
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