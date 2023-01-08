RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только военные. В "Укрэнерго" назвали виновных в атаках на энергосистему

Фото: в "Укрэнерго" назвали виновных в атаках на энергосистему (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Масштабные атаки по украинской энергетической системе происходят с помощью российских энергетиков. Они направляли ракеты, потому что знали слабые места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

По словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, целью Москвы являются ключевые узлы системы передачи, а не сами электростанции.

"Атаки запланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками", - сказал он.

Кудрицкий заметил, что российские инженеры полностью знали энергосеть Украины. Это связано с тем, что еще до 24 февраля 2022 г. она была объединена с энергосистемами России и Беларуси.

Пока украинским энергетикам удалось лучше понять российскую стратегию. Таким образом, меры, направленные на минимизацию последствий атак, стали более эффективными.

Как сообщалось, в "Укрэнерго" заявили, что в течение дня 7 января из-за усиления похолодания в Украине может увеличиться уровень потребления электроэнергии. До областей были доведены лимиты.

Напомним, в Полтавской области внесли некоторые изменения в очередь в графиках почасовых отключений света. Также добавили новые населенные пункты и улицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнергоенергетики