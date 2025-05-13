Не тільки війна: ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Як зазначається в прогнозі, стабільне зовнішнє фінансування від ЄС у рамках програми України та доходи від заморожених російських активів, надані країнами G7, повністю покриють дефіцит України у 2025 році, підтримуючи макроекономічну стабільність.

Очікується, що сильний стимул з боку державного споживання та збільшення військових закупівель у вітчизняної промисловості підтримають економічне зростання.

"Однак нещодавні світові торговельні тертя додали додаткові ризики погіршення ситуації до вже високої невизначеності, пов'язаної з тривалою російською агресивною війною", - йдеться в документі.

Тому прогноз реального зростання ВВП було переглянуто до 3,3% з 3,5% у 2025 році. Водночас прогноз реального зростання ВВП на 2026 рік залишився незмінним на рівні 5%, передбачаючи "припинення військових дій і вигоди від післявоєнного відновлення".

Ситуація 2024 року

Як зазначають у ЄБРР, зростання реального ВВП України знизилося з 5,3% у 2023 році до 2,9% у 2024 році через дефіцит електроенергії, слабкі врожаї та гостру нестачу робочої сили в економіці.

У той час як сільське господарство, виробництво енергії та торгівля знизилися, інші сектори продемонстрували стійке зростання, незважаючи на складні умови і триваючу російську агресивну війну.

Підприємства продемонстрували стійкість і адаптивність, що в поєднанні з добре функціонуючим чорноморським торговим коридором призвело до відновлення зростання експорту після двох років різкого спаду.

Зовнішнє фінансування залишилося на тому ж рівні, що й 2023 року, повністю покривши дефіцит поточного рахунку та дозволивши Україні підтримувати достатні офіційні валютні резерви.

За даними ЄБРР, зростання інфляції в другій половині 2024 року стало наслідком зростання цін на електроенергію, високого зростання реальної заробітної плати та зниження обмінного курсу щодо долара США приблизно на 10% з моменту скасування прив'язки в жовтні 2023 року.

"Інфляція становила 14,6% у березні 2025 року і, як очікується, залишиться високою в першій половині 2025 року, але до кінця року має знизитися до однозначних цифр", - йдеться в документі ЄБРР.