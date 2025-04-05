Не тільки В'єтнам. Трамп поговорив із представниками Індії та Ізраїлю про перегляд мит

За словами джерела, яке обізнане з ходом переговорів, Трамп контактує з представниками В'єтнаму, Індії та Ізраїлю. Мета цих переговорів - обговорити індивідуальні торговельні угоди, які могли б пом'якшити пропоновані тарифи для цих країн до крайнього терміну, коли буде введено мита (9 квітня).

Видання пише, що взаємодія Трампа з цими країнами - це невелика частина цілей його масштабних мит, і вони розглядаються як перша хвиля перемовин, адже країни розробляють стратегію відповіді президенту США. Зокрема, Китай і Канада вже оголосили про плани заходів у відповідь.

Незважаючи на заяву старшого торгового представника США Пітера Наварро і віцепрезидента Джей Ді Венса про те, що нові мита являють собою постійне перезавантаження світової торгівлі, інші особи в оточенні Трампа визнали його схильність до укладення угод.

"Я б не хотів бути останньою країною, яка спробує ввести переговори з Дональдом Трампом. Перший, хто піде на переговори, переможе - останній обов'язково програє. Я дивився цей фільм усе своє життя", - написав у соцмережі Х син президента Ерік Трамп.

Крім того, вчора американський лідер заявив, що відкритий для переговорів щодо торгівлі.

"Кожна країна дзвонила нам. У цьому і полягає принадність того, що ми робимо, ми ставимо себе на місце водія. Поки вони дають нам щось хороше. Наприклад, якщо взяти TikTok як приклад, у нас є ситуація з TikTok, коли Китай, імовірно, скаже: "Ми схвалимо угоду, але ви зробите що-небудь щодо тарифів?". Тарифи дають нам велику силу для переговорів. Вони завжди це робили", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.