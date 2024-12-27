Не тільки Усик і Магучіх. Топ-15 українських тріумфаторів спортивного року

Під синьо-жовтим прапором здобувались перемоги як планетарного масштабу, так і локальні. Але всі вони без винятку були важливими для вітчизняних уболівальників.

Фото: Збірна України з хокею (facebook.com/fhu.com.ua)

15. Збірна України з хокею

Хокеїсти вже давно не радували результатами, але в 2024-му здійснили справжній прорив. Підопічні Дмитра Христича, блискуче виступивши на ЧС, підвищилися в класі і наступного року боротимуться за вихід до світової хокейної еліти.

Фото: Ірина Коляденко (instagram.com/olympic_team_ukraine)

14. Ірина Коляденко (вільна боротьба)

Переживши російську окупацію Ірпеня, бронзова призерка Олімпіади в Токіо знайшла сили повернутися у спорт та виступила на своїх других Іграх. У Парижі 26-річна борчиня здобула срібну медаль.

Фото: Святослав Михайлюк (instagram.com/sviat_10)

13. Святослав Михайлюк (баскетбол)

Він – далеко не зірка найсильнішої баскетбольної ліги світу, проте у 2024-му вийшов переможцем у складі легендарного "Бостон Селтікс". Став лише другим українцем – чемпіоном НБА після Станіслава Медведенка.

Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/rolandgarros)

12. Еліна Світоліна (теніс)

Можливо, в плані результату не найкращий рік для найтитулованішої українки в цьому виді спорту. Проте статус харизматичного лідера, справжнього патріота й представника своєї країни – теж багато чого вартий. На корті вдало виступила на турнірі в Окленді, де поступилась лише в фіналі, а також на Вімблдоні, де досягла чвертьфінальної стадії.

Фото: Ілля Забарний (x.com/afcbournemouth)

11. Ілля Забарний (футбол)

Виступаючи у складі середняка АПЛ – "Борнмута", став найбільш стабільним українським легіонером в одній з топ-ліг. Англійські вболівальники визнали його найкращим гравцем свого клубу в сезоні-2023/24. Українські – поставили на перше місце серед футболістів національної команди. Зараз всі говорять про перехід Забарного до одного з топ-клубів вже в найближче трансферне вікно.

Фото: Збірна України з волейболу (pvlu.org)

10. Чоловіча збірна України з волейболу

Деякі лідери-легіонери не сприйняли з міну головного тренера, влаштувавши збірній показовий бойкот: мовляв, продивимось, як ви без нас зіграєте. Без них команда, складена переважно з гравців українського чемпіонату, під керівництвом аргентинця Рауля Лосано виграла Золоту Євролігу та вперше пробилась до елітного турніру – Ліги націй.

Фото: Людмила Кіченок (Getty Images)

9. Людмила Кіченок (теніс)

Видала найуспішніший свій сезон, виступаючи у парному розряді. Виграла турнір Grand Slam – US Open, також була фіналісткою Australian Open і здобула ще два титули на рівні WTA. Вдруге поспіль виступила на парному Підсумковому турнірі. Уболівальники назвали Людмилу найкращою українською тенісисткою 2024 року.

Фото: Збірна України з футзалу (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)

8. Збірна України з футзалу

Вітчизняні футзалісти вперше в історії вибороли медалі на чемпіонаті світу. Здобувши "бронзу", команда Олександра Косенка перевершила попереднє досягнення – четверте місце на Мундіалі 1996 року.

Фото: Денис Берінчик (Top Rank Boxing)

7. Денис Берінчик та Василь Ломаченко (бокс)

Протягом року вітчизняні профі-боксери перебували в затінку досягнень Олександра Усика. Проте й без подвійного тріумфу головної зірки були значні успіхи. Передусім – два чемпіонські титули в легкій вазі. Ломаченко, виборовши пояс IBF, повернувся до списку топів. А Берінчик вперше досяг вершини, сенсаційно завоювавши титул WBO.

Фото: Андрій Лунін (facebook.com/RealMadrid)

6. Андрій Лунін (футбол)

Вперше отримав шанс стати основним у "Реалі" і скористався ним. Він не зіграв у великих фіналах, але твердо увійшов до переліку топ-голкіперів світу. Став третім у суперечці за Трофей Яшина та четвертим – на премії FIFA The Best Awards. Ніколи раніше вітчизняні воротарі не досягали подібних вершин.

Фото: Артем Довбик (Getty Images)

5. Артем Довбик (футбол)

Перший українець після Андрія Шевченка, що став найкращим бомбардиром елітного європейського чемпіонату. Перший, після Шевченка у 2006-му, вітчизняний номінант на "Золотий м'яч". Змазав другу половину року в "Ромі". Але здобутків у складі "Жирони" вистачило на топ-5 у нашому рейтингу.

Фото: Олександр Хижняк (Getty Images)

4. Олександр Хижняк (бокс)

Після болючої поразки у фіналі токійської Олімпіади взяв "золото" з другої спроби. У Парижі просто не мав рівних у ваговій категорії до 80 кг. Наразі відмовляється переходити в профі, націлившись на другий олімпійський тріумф у Лос-Анджелесі-2028.

Фото: Ольга Харлан (Getty Images)

3. Ольга Харлан та команда шаблісток

Зіркова фехтувальниця феноменально провела Олімпіаду в Парижі. Спочатку виграла "бронзу" в індивідуальних змаганнях. А потім, разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою – виборола "золото" в командній шаблі. Таким чином в активі Харлан стало шість олімпійських медалей. За цим показником вона обігнала Яну Клочкову та стала найтитулованішою олімпійською спортсменкою України.

Фото: Ярослава Магучіх (facebook.com/olympicua)

2. Ярослава Магучіх (легка атлетика)

23-річна українка не лише стала олімпійською чемпіонкою в Парижі. В липні вона встановила нове світове досягнення в жіночих стрибках у висоту, подолавши планку на рівні 2.10 метра. Попередній рекорд (2.09) болгарки Стефки Костадінової тримався з 1987 року. Також Магучіх тріумфувала в найпрестижнішій серії – Діамантовій лізі. А за підсумками року була визнана найкращою легкоатлеткою світу.

Фото: Олександр Усик (x.com/DAZNBoxing)

1. Олександр Усик (бокс)

У травні, завдавши першої в кар'єрі поразки британцю Тайсону Ф'юрі, став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Добровільно відмовившись від одного титулу, вийшов у грудні на реванш з Ф'юрі і знову переміг. Двоматчове протистояння українця з британцем стало найгучнішою подією в професіональному боксі в 21 столітті. А Усика визнали найкращим хевівейтором сучасності.