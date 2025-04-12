Не тільки для України: Іспанія хоче витрачати активи РФ на захист Європи

Іспанія запропонувала створити новий оборонний фонд за рахунок заморожених активів Центробанку РФ. Суть у тому, щоб надавати безповоротні гранти не тільки на надання підтримки Україні, а й на зміцнення оборонних ліній Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

З ідеєю створити такий тимчасовий інструмент для фінансування великомасштабних загальноєвропейських проектів виступив міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо, закликавши до цього колег з ЄС.

"Настав час для європейської солідарності підтримати Україну і країни східної лінії фронту. Нам потрібно разом інвестувати в оборону, яка є справді європейським суспільним благом, що приносить користь нашим громадянам і зміцнює нашу економічну безпеку", - сказав Куерпо в кулуарах зустрічі у Варшаві.

Bloomberg пояснює, що брак коштів у деяких країнах блоку означає, що ЄС необхідно знайти додаткові варіанти фінансування багаторічного недофінансування, і серед обговорюваних тем було створення нових загальноєвропейських інструментів.

На відміну від запропонованих досі варіантів, заснованих тільки на пільгових кредитах, Іспанія хоче також надавати країнам ЄС гранти - зокрема, Сходу, який більшою мірою схильний до російської загрози.

Запропонований Іспанією інструмент, розроблений як цільовий механізм, фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів, об'єднаного боргу ЄС і фонду порятунку Європейського стабілізаційного механізму.

Крім того, Мадрид заявив, що частина заморожених активів російського Центробанку в Європі в розмірі 200 млрд євро (227 млрд доларів США) також може бути використана для фінансування військових проектів на благо України.

Глава Мінекономіки ЄС Валдіс Домбровскіс заявив журналістам після зустрічі, що комісія "готова вивчати нові шляхи і варіанти", а акцент Іспанії на підтримці сходу регіону "добре вписується в дискусію, яку ми ведемо".

Виступаючи разом із комісаром, польський міністр фінансів Анджей Доманський, який головував на зустрічі, сказав, що переважна більшість міністрів вважають, що можуть знадобитися додаткові інструменти фінансування оборони. Також він назвав "обнадійливою" солідарність, висловлену деякими південними членами блоку.