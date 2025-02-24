Не тільки Україна: топова збірна провалила відбір та не потрапила на Євробаскет-2025

24 лютого відбудуться заключні поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи-2025 з баскетболу серед чоловіків. Проте жоден з них не матиме турнірного значення: усі фіналісти вже відомі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Серед тих, хто вийде на майданчик сьогодні – і збірна України. "Синьо-жовті" під керівництвом латвійського фахівця Айнарса Багатскіса спробують здобути перемогу престижу над командою Португалії. Поєдинок відбудеться в португальському місті Матозінюш. Початок – о 21:00 за київським часом.
На старті відбору саме Португалія вважалась найбільш слабким суперником українців у кваліфікаційній групі (у порівнянні зі Словенією та Ізраїлем). Проте під керівництвом попереднього наставника збірної Віталія Степановського "синьо-жовті" поступились їй рік тому в номінально домашньому матчі в латвійській Ризі – 77:79.
У фінальному турнірі чемпіонату Європи зіграють 24 національні збірні.
Список учасників Євробаскета-2025
Серед фіналістів є один дебютант. Збірна Кіпру зіграє на Євробаскеті вперше в історії.
Натомість на турнір не потрапили такі традиційно сильні команди, як Північна Македонія, Болгарія, Угорщина та Словаччина.
Але найбільшою сенсацією відбору став провал Хорватії – однієї з топових команд світового масштабу. Самостійною збірною хорвати виступають з 1992 року. За цей час "картаті" вигравали "срібло" Олімпійських ігор, "бронзу" чемпіонатів світу та Європи. На першості континенту дебютували в 1993 році та з того часу не пропустили жодного турніру.
Щодо збірної України, вона пропустить Євробаскет вперше за 16 років. Востаннє наша команда не брала участь у фінальній стадії чемпіонату Європи в 2009 році. Після того п'ять разів поспіль успішно долала кваліфікацію.
42-й чемпіонат континенту пройде з 27 серпня до 14 вересня на майданчиках чотирьох країн – Кіпру, Латвії, Польщі та Фінляндії. Фінальний матч прийме столиця Латвії – Рига.
Попередньо на проведення турніру претендувала й Україна. Проте через повномасштабне вторгнення Росії, Рада ФІБА-Європа обрала четвертою країною-господаркою Польщу.
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