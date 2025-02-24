Не тільки Україна: топова збірна провалила відбір та не потрапила на Євробаскет-2025

24 лютого відбудуться заключні поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи-2025 з баскетболу серед чоловіків. Проте жоден з них не матиме турнірного значення: усі фіналісти вже відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Серед тих, хто вийде на майданчик сьогодні – і збірна України. "Синьо-жовті" під керівництвом латвійського фахівця Айнарса Багатскіса спробують здобути перемогу престижу над командою Португалії. Поєдинок відбудеться в португальському місті Матозінюш. Початок – о 21:00 за київським часом.

На старті відбору саме Португалія вважалась найбільш слабким суперником українців у кваліфікаційній групі (у порівнянні зі Словенією та Ізраїлем). Проте під керівництвом попереднього наставника збірної Віталія Степановського "синьо-жовті" поступились їй рік тому в номінально домашньому матчі в латвійській Ризі – 77:79.

У фінальному турнірі чемпіонату Європи зіграють 24 національні збірні.

Список учасників Євробаскета-2025

Бельгія

Боснія і Герцеговина

Велика Британія

Греція

Грузія

Естонія

Ізраїль

Ісландія

Іспанія

Італія

Кіпр

Латвія

Литва

Німеччина

Польща

Португалія

Сербія

Словенія

Туреччина

Фінляндія

Франція

Чехія

Чорногорія

Швеція

Серед фіналістів є один дебютант. Збірна Кіпру зіграє на Євробаскеті вперше в історії.

Натомість на турнір не потрапили такі традиційно сильні команди, як Північна Македонія, Болгарія, Угорщина та Словаччина.

Але найбільшою сенсацією відбору став провал Хорватії – однієї з топових команд світового масштабу. Самостійною збірною хорвати виступають з 1992 року. За цей час "картаті" вигравали "срібло" Олімпійських ігор, "бронзу" чемпіонатів світу та Європи. На першості континенту дебютували в 1993 році та з того часу не пропустили жодного турніру.

Щодо збірної України, вона пропустить Євробаскет вперше за 16 років. Востаннє наша команда не брала участь у фінальній стадії чемпіонату Європи в 2009 році. Після того п'ять разів поспіль успішно долала кваліфікацію.

Євробаскет-2025: що відомо

42-й чемпіонат континенту пройде з 27 серпня до 14 вересня на майданчиках чотирьох країн – Кіпру, Латвії, Польщі та Фінляндії. Фінальний матч прийме столиця Латвії – Рига.

Попередньо на проведення турніру претендувала й Україна. Проте через повномасштабне вторгнення Росії, Рада ФІБА-Європа обрала четвертою країною-господаркою Польщу.