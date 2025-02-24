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Не только Украина: топовая сборная провалила отбор и не попала на Евробаскет-2025

Понедельник 24 февраля 2025 12:52
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Не только Украина: топовая сборная провалила отбор и не попала на Евробаскет-2025 Фото: Хорватия впервые не попала на ЧЕ (fiba.basketball)
Автор: Андрей Костенко

24 февраля состоятся заключительные поединки квалификации чемпионата Европы-2025 по баскетболу среди мужчин. Однако ни один из них не будет иметь турнирного значения: все финалисты уже известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Среди тех, кто выйдет на площадку сегодня - и сборная Украины. "Сине-желтые" под руководством латвийского специалиста Айнарса Багатскиса попытаются одержать победу престижа над командой Португалии. Поединок состоится в португальском городе Матозинюш. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

На старте отбора именно Португалия считалась наиболее слабым соперником украинцев в квалификационной группе (по сравнению со Словенией и Израилем). Однако под руководством предыдущего наставника сборной Виталия Степановского "сине-желтые" уступили ей год назад в номинально домашнем матче в латвийской Риге - 77:79.

В финальном турнире чемпионата Европы сыграют 24 национальные сборные.

Список участников Евробаскета-2025

  • Бельгия
  • Босния и Герцеговина
  • Великобритания
  • Греция
  • Грузия
  • Эстония
  • Израиль
  • Исландия
  • Испания
  • Италия
  • Кипр
  • Латвия
  • Литва
  • Германия
  • Польша
  • Португалия
  • Сербия
  • Словения
  • Турция
  • Финляндия
  • Франция
  • Чехия
  • Черногория
  • Швеция

Среди финалистов есть один дебютант. Сборная Кипра сыграет на Евробаскете впервые в истории.

В то же время на турнир не попали такие традиционно сильные команды, как Северная Македония, Болгария, Венгрия и Словакия.

Но самой большой сенсацией отбора стал провал Хорватии - одной из топовых команд мирового масштаба. Самостоятельной сборной хорваты выступают с 1992 года. За это время "клетчатые" выигрывали "серебро" Олимпийских игр, "бронзу" чемпионатов мира и Европы. На первенстве континента дебютировали в 1993 году и с тех пор не пропустили ни одного турнира.

Что касается сборной Украины, она пропустит Евробаскет впервые за 16 лет. Последний раз наша команда не участвовала в финальной стадии чемпионата Европы в 2009 году. После того пять раз подряд успешно преодолевала квалификацию.

Не только Украина: топовая сборная провалила отбор и не попала на Евробаскет-2025

Евробаскет-2025: что известно

42-й чемпионат континента пройдет с 27 августа по 14 сентября на площадках четырех стран - Кипра, Латвии, Польши и Финляндии. Финальный матч примет столица Латвии - Рига.

Предварительно на проведение турнира претендовала и Украина. Однако из-за полномасштабного вторжения России, Совет ФИБА-Европа выбрал четвертой страной-хозяйкой Польшу.

Ранее рассказали, как резервисты сборной Словении закрыли Украине путь на Евробаскет-2025.

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