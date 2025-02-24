Не только Украина: топовая сборная провалила отбор и не попала на Евробаскет-2025

24 февраля состоятся заключительные поединки квалификации чемпионата Европы-2025 по баскетболу среди мужчин. Однако ни один из них не будет иметь турнирного значения: все финалисты уже известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Среди тех, кто выйдет на площадку сегодня - и сборная Украины. "Сине-желтые" под руководством латвийского специалиста Айнарса Багатскиса попытаются одержать победу престижа над командой Португалии. Поединок состоится в португальском городе Матозинюш. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

На старте отбора именно Португалия считалась наиболее слабым соперником украинцев в квалификационной группе (по сравнению со Словенией и Израилем). Однако под руководством предыдущего наставника сборной Виталия Степановского "сине-желтые" уступили ей год назад в номинально домашнем матче в латвийской Риге - 77:79.

В финальном турнире чемпионата Европы сыграют 24 национальные сборные.

Список участников Евробаскета-2025

Бельгия

Босния и Герцеговина

Великобритания

Греция

Грузия

Эстония

Израиль

Исландия

Испания

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Германия

Польша

Португалия

Сербия

Словения

Турция

Финляндия

Франция

Чехия

Черногория

Швеция

Среди финалистов есть один дебютант. Сборная Кипра сыграет на Евробаскете впервые в истории.

В то же время на турнир не попали такие традиционно сильные команды, как Северная Македония, Болгария, Венгрия и Словакия.

Но самой большой сенсацией отбора стал провал Хорватии - одной из топовых команд мирового масштаба. Самостоятельной сборной хорваты выступают с 1992 года. За это время "клетчатые" выигрывали "серебро" Олимпийских игр, "бронзу" чемпионатов мира и Европы. На первенстве континента дебютировали в 1993 году и с тех пор не пропустили ни одного турнира.

Что касается сборной Украины, она пропустит Евробаскет впервые за 16 лет. Последний раз наша команда не участвовала в финальной стадии чемпионата Европы в 2009 году. После того пять раз подряд успешно преодолевала квалификацию.

Евробаскет-2025: что известно

42-й чемпионат континента пройдет с 27 августа по 14 сентября на площадках четырех стран - Кипра, Латвии, Польши и Финляндии. Финальный матч примет столица Латвии - Рига.

Предварительно на проведение турнира претендовала и Украина. Однако из-за полномасштабного вторжения России, Совет ФИБА-Европа выбрал четвертой страной-хозяйкой Польшу.