Не тільки Україна і Бельгія. Хто і за що грає в Лізі націй: повний розклад 20 березня

Учасники елітного дивізіону зіграють перші чвертьфінальні матчі плей-офф. До цього раунду потрапили по дві найкращі команди від кожної групи. В стартових іграх збірні, що посіли другі місця, приймають перших. Для нас тут важливе протистояння команд Хорватії та Франції. Адже його переможець стане суперником України у групі кваліфікації ЧС-2026, де також виступатимуть команди Ісландії та Азербайджану.

Ліга А, 1/4 фіналу

21:45, Данія – Португалія

21:45, Італія – Німеччина

21:45, Нідерланди – Іспанія

21:45, Хорватія – Франція

Далі за рангом йде плей-офф за право грати в наступному турнірі в дивізіоні А. Крім України та Бельгії за це сперечаються ще три пари суперників.

Плей-офф А/B

19:00, Туреччина – Угорщина

21:45, Україна – Бельгія

21:45, Австрія – Сербія

21:45, Греція – Шотландія

І нарешті третє група команд розігрує право виступати в дивізіоні В. Наші суперники по групі – збірна Грузії конкурує з сусідами-вірменами. Не забуваймо також: якщо "синьо-жовті" не пройдуть Бельгію, в наступному турнірі доведеться грати з кимось з переможців цих пар.

Плей-офф B/C

19:00, Вірменія – Грузія

21:45, Косово – Ісландія

21:45, Болгарія – Ірландія

21:45, Словаччина – Словенія

Всі матчі чвертьфіналів та стиків покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги націй УЄФА в Україні. Зустрічі будуть доступні до перегляду за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.