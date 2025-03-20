Не только Украина и Бельгия. Кто и за что играет в Лиге наций: полное расписание 20 марта

Вечером 20 марта на футбольных аренах Европы состоятся всего 12 матчей в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА-2024/25. Соперники будут решать различные задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

Участники элитного дивизиона сыграют первые четвертьфинальные матчи плей-офф. В этот раунд попали по две лучшие команды от каждой группы. В стартовых играх сборные, занявшие вторые места, принимают первых. Для нас здесь важно противостояние команд Хорватии и Франции. Ведь его победитель станет соперником Украины в группе квалификации ЧМ-2026, где также будут выступать команды Исландии и Азербайджана.

Лига А, 1/4финала

21:45, Дания - Португалия

21:45, Италия - Германия

21:45, Нидерланды - Испания

21:45, Хорватия - Франция

Далее по рангу идет плей-офф за право играть в следующем турнире в дивизионе А. Кроме Украины и Бельгии за это спорят еще три пары соперников.

Плей-офф А/B

19:00, Турция - Венгрия

21:45, Украина - Бельгия

21:45, Австрия - Сербия

21:45, Греция - Шотландия

И наконец третья группа команд разыгрывает право выступать в дивизионе В. Наши соперники по группе - сборная Грузии конкурирует с соседями-армянами. Не забываем также: если "сине-желтые" не пройдут Бельгию, в следующем турнире придется играть с кем-то из победителей этих пар.

Плей-офф B/C

19:00, Армения - Грузия

21:45, Косово - Исландия

21:45, Болгария - Ирландия

21:45, Словакия - Словения

Все матчи четвертьфиналов и стыков покажет медиасервис MEGOGO - официальный вещатель Лиги наций УЕФА в Украине. Встречи будут доступны к просмотру по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.