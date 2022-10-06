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Не только Венгрия. СМИ раскрыли, какие страны ЕС блокировали новые санкции против России

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Брюссель, Четверг 06 октября 2022 11:46
Не только Венгрия. СМИ раскрыли, какие страны ЕС блокировали новые санкции против России Фото: четыре страны ЕС блокировали восьмой пакет санкций против РФ (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Несколько стран Европейского союза, кроме Венгрии, блокировали восьмой пакет санкций против России.

Об этом заявил журналист Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он отметил, что обычно в блокировании новых санкций против РФ обвиняют Венгрию. Однако в этот раз на ее сторону встали несколько других стран. По его словам, речь идет о Кипре, Мальте, Бельгии и Греции.

"Будапешт действительно учится у лучших в Брюсселе", - подчеркнул журналист.

Напомним, вчера страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России. Детали и полный список ограничений пообещали объявить сегодня.

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