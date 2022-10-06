Не только Венгрия. СМИ раскрыли, какие страны ЕС блокировали новые санкции против России
Фото: четыре страны ЕС блокировали восьмой пакет санкций против РФ (flick com libereurope)
Несколько стран Европейского союза, кроме Венгрии, блокировали восьмой пакет санкций против России.
Об этом заявил журналист Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Он отметил, что обычно в блокировании новых санкций против РФ обвиняют Венгрию. Однако в этот раз на ее сторону встали несколько других стран. По его словам, речь идет о Кипре, Мальте, Бельгии и Греции.
"Будапешт действительно учится у лучших в Брюсселе", - подчеркнул журналист.
Напомним, вчера страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России. Детали и полный список ограничений пообещали объявить сегодня.
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