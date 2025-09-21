Несуть вибухівку і мають нейромережі. ЗМІ розкрили, на що здатні підводні дрони Toloka

У Львові на виставці Defense Tech Valley 2025 вперше представили великий морський дрон, розроблений компанією Toloka. Але показаний 12-метровий зразок дрона - лише один апарат з цілої лінійки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Defense Express .

Видання зазначає, що відомо про щонайменше три підводних дрони з цієї лінійки. Вони призначені для виконання завдань на ближній, середній та далекій відстані відповідно.

"Найбільша Toloka - це лише один з сімейства підводних дронів, до якого входять щонайменше три зразки. Це TLK-200 (Toloka 200), TLK-400 (Тoloka 400)... та монструозна Toloka 1000", - сказано у повідомленні.

Підводний дрон TLK-200

TLK-200 - найменший у лінійці, автономний підводний дрон на електродвигунах. Він призначений для місій на обмеженій відстані та має наступні характеристики:

Дальність: до 100 кілометрів;

Автономність: до 15 днів;

Силова установка: два електродвигуни;

Система зв'язку: супутникова з протидією засобам РЕБ;

Навігація: GNSS та AI-INS;

Система наведення: оптична камера або тепловізор;

Маса корисного навантаження (бойова частина) - до 15 кілограмів;

Робоча глибина: до 300 метрів;

Розміри: довжина - 2,9 метра, діаметр корпусу - 0,2 метра;

Рекомендовані операції: забезпечення системи зв'язку, розвідка, ударні місії, мінування акваторії.

Підводний дрон TLK-400

TLK-400 - оснащений гібридним двигуном підводний дрон для виконання місій на середній дистанції. Це вже доволі великий безпілотник, який може нести значно більше корисного навантаження, ніж його менший "колега". Технічні характеристики:

Дальність: до 1200 кілометрів;

Автономність: до 60 днів;

Силова установка: гібридна (4 електродвигуни та двигун внутрішнього згоряння);

Система зв'язку: супутникова з протидією засобам РЕБ;

Навігація: AI-INS з DVL та GNSS;

Система наведення: варіативна - тепловізор, оптична камера, наведення на джерело радіочастотного випромінювання, пасивна та активна акустика;

Маса корисного навантаження (бойова частина) - до 500 кілограмів;

Робоча глибина: до 300 метрів;

Розміри: довжина - 12 метрів, діаметр корпусу - 0,4 метра;

Рекомендовані операції: виконання завдань в інтересах розвідки, мінування акваторії, ретрансляція сигналів, проведення ударних місій.

Підводний дрон TLK-1000

TLK-1000 - найбільший апарат компанії, який став "флагманом" та "цвяхом програми" на виставці. Призначений для виконання місій на значних відстанях, може виступати в ролі не тільки "камікадзе", але й дрона-носія. Технічні характеристики:

Дальність: до 2000 кілометрів;

Автономність: до 60 днів;

Силова установка: гібридна (4 електродвигуни та двигун внутрішнього згоряння);

Система зв'язку: супутникова з FHSS та протидією засобам РЕБ;

Присутня інтеграція зі штучним інтелектом: розробник заявив, що дрон має оптичну, тепловізійну, акустичну та інерційну інтегровані ШІ-мережі;

Присутня можливість інтеграції спеціального обладнання для розвідки, мінування акваторії чи картографування;

Навігація: GNSS, AI-INS з DVL;

Система наведення: варіативна - тепловізор, оптична камера, наведення за джерелом радіочастотного випромінювання;

Маса корисного навантаження (бойова частина) - до 5000 кілограмів;

Робоча глибина: до 300 метрів у композитному корпусі, до 30 метрів у металевому корпусі;

Розміри: довжина - 12 метрів, діаметр корпусу - 1,5 метра;

Рекомендовані операції: знищення великих стаціонарних об'єктів, атака цілей у зонах бойових дій. Також може використовуватися, як дрон-носій (непідтверджена інформація).

Назви усіх трьох типів дронів, зазначає видання, скоріше за все мають відношення до діаметра корпусу в безпілотників. Під час виставки представники Toloka підтвердили, що їхні дрони можна використовувати також для протимінних операцій, акустичної розвідки та детального картографування морського дна.

"Наші дрони самостійно виявляють, класифікують та нейтралізують підводні міни, значно підвищуючи безпеку та ефективність морських операцій", - заявили в компанії.