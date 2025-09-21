Несут взрывчатку и имеют нейросети. СМИ раскрыли, на что способны подводные дроны Toloka
Во Львове на выставке Defense Tech Valley 2025 впервые представили большой морской дрон, разработанный компанией Toloka. Но показанный 12-метровый образец дрона - лишь один аппарат из целой линейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Издание отмечает, что известно о как минимум трех подводных дронах из этой линейки. Они предназначены для выполнения задач на ближнем, среднем и дальнем расстоянии соответственно.
"Самая большая Toloka - это лишь один из семейства подводных дронов, в которое входят по меньшей мере три образца. Это TLK-200 (Toloka 200), TLK-400 (ТоІока 400)... и монструозная Toloka 1000", - говорится в сообщении.
Подводный дрон TLK-200
TLK-200 - самый маленький в линейке, автономный подводный дрон на электродвигателях. Он предназначен для миссий на ограниченном расстоянии и имеет следующие характеристики:
- Дальность: до 100 километров;
- Автономность: до 15 дней;
- Силовая установка: два электродвигателя;
- Система связи: спутниковая с противодействием средствам РЭБ;
- Навигация: GNSS и AI-INS;
- Система наведения: оптическая камера или тепловизор;
- Масса полезной нагрузки (боевая часть) - до 15 килограммов;
- Рабочая глубина: до 300 метров;
- Размеры: длина - 2,9 метра, диаметр корпуса - 0,2 метра;
- Рекомендуемые операции: обеспечение системы связи, разведка, ударные миссии, минирование акватории.
Подводный дрон TLK-400
TLK-400 - оснащенный гибридным двигателем подводный дрон для выполнения миссий на средней дистанции. Это уже довольно большой беспилотник, который может нести значительно больше полезной нагрузки, чем его меньший "коллега". Технические характеристики:
- Дальность: до 1200 километров;
- Автономность: до 60 дней;
- Силовая установка: гибридная (4 электродвигателя и двигатель внутреннего сгорания);
- Система связи: спутниковая с противодействием средствам РЭБ;
- Навигация: AI-INS с DVL и GNSS;
- Система наведения: вариативная - тепловизор, оптическая камера, наведение на источник радиочастотного излучения, пассивная и активная акустика;
- Масса полезной нагрузки (боевая часть) - до 500 килограммов;
- Рабочая глубина: до 300 метров;
- Размеры: длина - 12 метров, диаметр корпуса - 0,4 метра;
- Рекомендуемые операции: выполнение задач в интересах разведки, минирование акватории, ретрансляция сигналов, проведение ударных миссий.
Подводный дрон TLK-1000
TLK-1000 - самый большой аппарат компании, который стал "флагманом" и "гвоздем программы" на выставке. Предназначен для выполнения миссий на значительных расстояниях, может выступать в роли не только "камикадзе", но и дрона-носителя. Технические характеристики:
- Дальность: до 2000 километров;
- Автономность: до 60 дней;
- Силовая установка: гибридная (4 электродвигателя и двигатель внутреннего сгорания);
- Система связи: спутниковая с FHSS и противодействием средствам РЭБ;
- Присутствует интеграция с искусственным интеллектом: разработчик заявил, что дрон имеет оптическую, тепловизионную, акустическую и инерционную интегрированные ИИ-сети;
- Присутствует возможность интеграции специального оборудования для разведки, минирования акватории или картографирования;
- Навигация: GNSS, AI-INS с DVL;
- Система наведения: вариативная - тепловизор, оптическая камера, наведение по источнику радиочастотного излучения;
- Масса полезной нагрузки (боевая часть) - до 5000 килограммов;
- Рабочая глубина: до 300 метров в композитном корпусе, до 30 метров в металлическом корпусе;
- Размеры: длина - 12 метров, диаметр корпуса - 1,5 метра;
- Рекомендуемые операции: уничтожение крупных стационарных объектов, атака целей в зонах боевых действий. Также может использоваться, как дрон-носитель (неподтвержденная информация).
Названия всех трех типов дронов, отмечает издание, скорее всего имеют отношение к диаметру корпуса у беспилотников. Во время выставки представители Toloka подтвердили, что их дроны можно использовать также для противоминных операций, акустической разведки и детального картографирования морского дна.
"Наши дроны самостоятельно обнаруживают, классифицируют и нейтрализуют подводные мины, значительно повышая безопасность и эффективность морских операций", - заявили в компании.
Напомним, что 19 сентября на выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 во Львове показали отечественный подводный дрон TOLOKA, который способен бить на 2000 километров. Но это далеко не первая демонстрация морских дронов этой компании.
В феврале 2025 года на Support Ukraine президент Украины Владимир Зеленский лично показал союзникам новейшие подводные дроны TOLOKA. Правда, тогда гиганты типа TLK-1000 были разве что в виде прототипов.