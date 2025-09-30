Не тільки "стіна дронів". ЄС готує чотири оборонні проєкти для протистояння РФ

Зазначається, що документ отримали європейські країни напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені. На ній відбудеться обговорення оборони та подальшої підтримки України.

У документі йдеться про створення "дронової стіни", а також ще три проєкти:

"Східне флангове спостереження" - виявлення загроз, зокрема, гібридних операцій та вторгнення безпілотників;

- виявлення загроз, зокрема, гібридних операцій та вторгнення безпілотників; "Щит протиповітряної оборони" - спільний проект країн ЄС, який направлений на посилення можливостей протиповітряної та протиракетної оборони;

- спільний проект країн ЄС, який направлений на посилення можливостей протиповітряної та протиракетної оборони; "Оборонні космічні щити" - підтримка конкурентоспроможності блоку в космічній сфері для моніторингу загроз.

Європейські лідери зустрілися після порушення повітряного простору Польщі, Румунії, Данії та Норвегії, які було зафіксовано протягом останніх тижнів, а також літаків РФ над територію Естонії.

Для отримання коштів на реалізацію всі проєкти мають бути одноголосно схвалені. Таким чином, витратити гроші на них доведеться і тим країнам, які перебувають далеко від російської загрози.

"Проєкти будуть відкриті для всіх країн-членів і можуть бути принаймні частково профінансовані Європейською програмою оборонної промисловості вартістю 1,5 мільярда євро, переговори щодо якої все ще ведуться", - зазначає видання.

Наразі невідомо, коли буде готова "стіна дронів". Politico пише, що домовленість між країнами та іншими суб'єктами ЄС, включаючи Європейське оборонне агентство, має бути досягнута до весни 2026 року.