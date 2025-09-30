Не тільки "стіна дронів". ЄС готує чотири оборонні проєкти для протистояння РФ

Європейська комісія пропонує чотири оборонні проекти для боротьби з повітряною агресією РФ. До них входить і "стіна дронів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Зазначається, що документ отримали європейські країни напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені. На ній відбудеться обговорення оборони та подальшої підтримки України.
У документі йдеться про створення "дронової стіни", а також ще три проєкти:
Європейські лідери зустрілися після порушення повітряного простору Польщі, Румунії, Данії та Норвегії, які було зафіксовано протягом останніх тижнів, а також літаків РФ над територію Естонії.
Для отримання коштів на реалізацію всі проєкти мають бути одноголосно схвалені. Таким чином, витратити гроші на них доведеться і тим країнам, які перебувають далеко від російської загрози.
"Проєкти будуть відкриті для всіх країн-членів і можуть бути принаймні частково профінансовані Європейською програмою оборонної промисловості вартістю 1,5 мільярда євро, переговори щодо якої все ще ведуться", - зазначає видання.
Наразі невідомо, коли буде готова "стіна дронів". Politico пише, що домовленість між країнами та іншими суб'єктами ЄС, включаючи Європейське оборонне агентство, має бути досягнута до весни 2026 року.
Раніше РБК-Україна писало, що влада Литви збирається витратити найближчими роками 500 мільйонів євро на зміцнення системи протиповітряної оборони. Водночас вона зізнається, що навіть це не дозволить 100-відсотково захистити повітряний простір країни.
Нагадаємо, в Данії стартували спільні маневри "Крила оборони", де військові України разом із данськими силами відпрацьовують дії з відбиття атак ударних безпілотників.