ua en ru
Пт, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не тільки школи. У Харкові під землею відкриють операційні та реанімаційні відділення

Харків, П'ятниця 10 травня 2024 21:18
UA EN RU
Не тільки школи. У Харкові під землею відкриють операційні та реанімаційні відділення Архівне фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові з'являться операційні та реанімаційні приміщення під землею. Для цього влада співпрацює з Міністерством охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, реанімаційні та операційні відділення буде створено на базі низки медичних установ міста Харкова.

"Ми працюємо разом із Міністерством охорони здоров'я щодо створення реанімаційних та операційних під землею на базі наших лікувальних установ", - повідомив мер.

Крім цього, у місті продовжать розширювати мережу підземних закладів культури. Терехов повідомив, що в місті вже працюють заклади, які показують вистави під землею.

"І ми масштабуємо цей досвід. Тому що є запит на вистави, на живе спілкування в безпечному просторі. Важливо, щоб культурне життя не зупинялося", - зазначив мер міста.

Що ще в Харкові працює під землею

Частина закладів у Харкові стала працювати під землею через загрозу ракетних ударів по місту. Приміром нещодавно в Харкові завершили будівництво першої у світі підземної школи.

Також в обласному центрі відкрили перший сервісний центр в Україні, який розташований під землею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Терехов Харків Війна в Україні
NEWS
Що відбувається в Харківській області та де точаться бої: карта "сірих зон"
Що відбувається в Харківській області та де точаться бої: карта "сірих зон"
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші