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Не тільки "Шахтар": футболіст з клубу Другої ліги також став переможцем в Кубку України

Фото: Богдан Оринчак (ФК "Пробій")
Автор: Андрій Костенко

Серед тріумфаторів Кубка України-2024/25 – не лише футболісти донецького "Шахтаря", які перемогли в турнірі, а й представник клубу "Пробій", що виступає в Другій лізі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки змагань.

Хто найбільше забив у Кубку України

31-річний півзахисник Богдан Оринчак став найкращим бомбардиром розіграшу другого за значенням національного трофею. Він єдиний, кому вдалося записати на свій рахунок чотири голи.

Найкращі бомбардири Кубка України-2024/25

  • Богдан Оринчак ("Пробій") – 4 голи
  • Богдан Бойчук ("Буковнина") – 3
  • Роман Дебелко (ЮКСА) – 3
  • Арі Моура ("Металіст 1925") – 3
  • Ігор Кошман ("Олімпія") – 3

Хто такий  Богдан Оринчак

Найкращому бомбардиру КУ-2024/25 31 рік. Він вихованець івано-франківського футболу.

Протягом всієї кар'єри виступав за команди Другої української ліги та аматорські колективи. В його футбольному резюме є такі команди, як львівський "Рух" та житомирське "Полісся", але в часи, коли  вони виступали на нижчих рівнях вітчизняного футболу. С 2024 року Оринчак виступає за друголіговий "Пробій" з міста Городенка Івано-Франківської області.

Найкращі бомбардири Кубка з Другої ліги

Специфіка кубкового турніру така, що представники нижчих ліг доволі часто забивають у ньому більше, ніж визнані зірки елітних команд.

Оринчак став вже 10-м гравцем клубу Другої ліги, який виграв кубкові бомбардирські перегони.

Раніше такого результату досягали: Олександр Ігнатьєв та Олександр Перенчук ("Нива" Миронівка, сезон – 1995/96), В'ячеслав Терещенко ("Одеса", 1998/99), Євген Арбузов ("Титан", 2001/02), Сергій Кисленко ("Львів", 2017/18), Роберт Гегедош ("Минай", 2018/19), Владислав Шарай ("Альянс", 2019/20), Микола Буй ("Епіцентр", 2020/21) та Дмитро Кулик ("Кудрівка", 2023/24).

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