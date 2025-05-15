Не тільки "Шахтар": футболіст з клубу Другої ліги також став переможцем в Кубку України

Хто найбільше забив у Кубку України

31-річний півзахисник Богдан Оринчак став найкращим бомбардиром розіграшу другого за значенням національного трофею. Він єдиний, кому вдалося записати на свій рахунок чотири голи.

Найкращі бомбардири Кубка України-2024/25

Богдан Оринчак ("Пробій") – 4 голи

Богдан Бойчук ("Буковнина") – 3

Роман Дебелко (ЮКСА) – 3

Арі Моура ("Металіст 1925") – 3

Ігор Кошман ("Олімпія") – 3

Хто такий Богдан Оринчак

Найкращому бомбардиру КУ-2024/25 31 рік. Він вихованець івано-франківського футболу.

Протягом всієї кар'єри виступав за команди Другої української ліги та аматорські колективи. В його футбольному резюме є такі команди, як львівський "Рух" та житомирське "Полісся", але в часи, коли вони виступали на нижчих рівнях вітчизняного футболу. С 2024 року Оринчак виступає за друголіговий "Пробій" з міста Городенка Івано-Франківської області.

Найкращі бомбардири Кубка з Другої ліги

Специфіка кубкового турніру така, що представники нижчих ліг доволі часто забивають у ньому більше, ніж визнані зірки елітних команд.

Оринчак став вже 10-м гравцем клубу Другої ліги, який виграв кубкові бомбардирські перегони.

Раніше такого результату досягали: Олександр Ігнатьєв та Олександр Перенчук ("Нива" Миронівка, сезон – 1995/96), В'ячеслав Терещенко ("Одеса", 1998/99), Євген Арбузов ("Титан", 2001/02), Сергій Кисленко ("Львів", 2017/18), Роберт Гегедош ("Минай", 2018/19), Владислав Шарай ("Альянс", 2019/20), Микола Буй ("Епіцентр", 2020/21) та Дмитро Кулик ("Кудрівка", 2023/24).