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Не тільки саміт. Зеленський розповів, як відбуватиметься реалізація формули миру

Середа 20 вересня 2023 18:47
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Не тільки саміт. Зеленський розповів, як відбуватиметься реалізація формули миру Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожна держава може проявити своє лідерство в рамках того чи іншого або кількох, чи усіх пунктів формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в Радбезі ООН.

"Формуємо групи згідно із пунктами Формули миру, в яких працюють радники лідерів держав з питань національної безпеки та дипломатичні представники. В групах визначається перелік рішень та нормотворчих пропозицій, які мають бути імплементовані, щоб відповідний пункт Формули миру був реалізований", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова провести установчий саміт лідерів, а надалі - десять конференцій на рівні радників, дипломатичних представників, голів парламентів згідно із десятьма пунктами Формули миру.

Після цього ці проекти, підготовлені радниками, будуть винесені на розгляд лідерів держав на відповідному заключному Саміті. Таким чином, всі нації світу, які поважають мир, можуть реально взяти участь в поверненні миру.

"Співпраця це завжди ключове слово для України в міжнародних відносинах. Саме це слово ключове і для миру. Тож, хай панує мир! Хай сильніше стають наші з вами інституції та наша співпраця", - сказав президент.

Формула миру

Нагадаємо, ще минулого року президент Володимир Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів. У ній описано кроки для завершення війни Росії проти України.

2023 року Україна вже організувала кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників глав держав. У цих зустрічах брав участь і Китай.

Чергові переговори у такому форматі хочуть організувати на рівні глав держав.

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