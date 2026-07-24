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Не тільки реактивні "Шахеди". У ВМС пояснили, як Росія змінює тактику ударів

17:22 24.07.2026 Пт
1 хв
Російським окупантам доступна лише одна тактика
aimg Валерій Ульяненко
Не тільки реактивні "Шахеди". У ВМС пояснили, як Росія змінює тактику ударів Фото: російський дрон (Getty Images)
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Росія змінює тактику ударів по Україні. Окупанти почали запускати більше реактивних "Шахедів" і не тільки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, країна-агресорка нарощує кількість засобів повітряного нападу.

"Вони, як завжди, беруть кількістю. Це єдина для росіян доступна тактика. Так, побільшало саме реактивних "Шахедів", але ворог змінює тактику ще одним способом - збільшенням засобів нападу", - сказав він.

Плетенчук зазначив, що знайти якісь нові тактичні або технічні прийоми росіянам доволі складно.

Він зазначив, що Сили оборони України продовжують захищати морський напрямок, використовуючи дрони-перехоплювачі, засоби ППО та берегову оборону.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські окупанти завдали балістичного удару по Київській області. Найбільше постраждав Бучанський район.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 10 людей. Крім того, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, цієї ночі російська армія атакувала Україну п'ятьма ракетами та 180 ударними безпілотниками. Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, однак уникнути влучань не вдалося.

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