Не только реактивные "Шахеды". В ВМС объяснили, как Россия меняет тактику ударов
Россия меняет тактику ударов по Украине. Оккупанты начали запускать больше реактивных "Шахедов" и не только.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона.
По его словам, страна-агрессор увеличивает количество средств воздушного нападения.
"Они, как всегда, берут количеством. Это единственная для россиян доступная тактика. Да, стало больше именно реактивных "Шахедов", но враг меняет тактику еще одним способом - увеличением средств нападения", - сказал он.
Плетенчук отметил, что найти какие-то новые тактические или технические приемы россиянам достаточно сложно.
Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают защищать морское направление, используя дроны-перехватчики, средства ПВО и береговую оборону.
Напомним, сегодня днем российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киевской области. Больше всего пострадал Бучанский район.
По предварительной информации, в результате атаки погибли 10 человек. Кроме того, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.
Кроме того, в эту ночь российская армия атаковала Украину пятью ракетами и 180 ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, однако избежать попаданий не удалось.