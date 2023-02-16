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Не тільки Путін: українці вважають співучасниками воєнних злочинів всіх жителів Росії

Українці вважають жителів Росії винними у воєнних злочинах. Дані опитування групи Рейтинг
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці 2022 року абсолютна більшість опитаних вважають політичну владу Росії винною у вчиненні воєнних злочинів проти України (98%), військовослужбовців Росії вважають винними 96%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Громадян Росії вважать винними 87% респондентів, не винними - лише 10%.

На думку більшості (75%) суди щодо воєнних злочинів в Україні варто розпочинати якомога швидше, 23% вважають, що це потрібно робити вже після закінчення війни.

Самосуд у випадку воєнних злочинів проти України вважають виправданим майже 40%, мають протилежну думку - 55%.

На думку більшості, Росія має компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України (94%), а також моральну шкоду, життю та здоров’ю громадян України (92%). Про компенсацію від міжнародних організацій говорять 11% та 14% відповідно, країн Європи - 6% і 5%, США - по 2%, України - 2% і 5% відповідно.

Менше половини опитаних вірять, що Росія компенсуватиме економічні та інфраструктурні втрати. Приблизно стільки ж не вірять у це. У компенсацію моральної шкоди, життю та здоров’ю громадянам України від Росії вірять менше 40%, не вірять - близько 60%.

Опитування проведене 23-26 грудня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, для проведення судочинства на звільнених від окупації територіях Донбасу та Криму 34% українців вважають, що потрібно створити спеціальні судові органи для цих територій, ще 22% - за створення таких спеціальних судів, але на тимчасовій основі. Майже 40% - за судочинство на звільнених територіях у звичайних судах України.

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