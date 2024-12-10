Не тільки Путін: до кого із світових політиків українці ставляться найгірше

Лідери недовіри

За даними опитування, найбільше українці не довіряють Путіну (95,9%) та Лукашенку (91,4%). На третьому місці голова Китаю Сі Цзіньпін (84,6%).

До антирейтингу також увійшли прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (79,5%), генсек ООН Антоніу Гутерреш (59,4%).

Також висока недовіра до канцлера Німеччини Олафа Шольца (56,8%) та обраного президента США Дональда Трампа (47,2%).

Дослідження було проведено компанією Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа" у період із 15 листопада по 27 листопада 2024 року серед 1000 респондентів. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.