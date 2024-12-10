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Не только Путин: к кому из мировых политиков украинцы относятся хуже всего

Фото: украинцы составили антирейтинг мировых политиков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Антирейтинг негативного отношения украинцев возглавляют Владимир Путин и Александр Лукашенко. Во главе списка также генсек ООН и глава коммунистического Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса по заказу центра "Новая Европа".

Лидеры недоверия

По данным опроса, больше всего украинцы не доверяют Путину (95,9%) и Лукашенко (91,4%). На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин (84,6%).

В антирейтиг также вошли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (79,5%), генсек ООН Антониу Гутерреш (59,4%).

Также высокое недоверие к канцлеру Германии Олафу Шольцу (56,8%) и избранному президенту США Дональду Трампу (47,2%).

Исследование было проведено компанией Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года среди 1000 респондентов. Опрос не проводился на временно оккупированных территориях, а также территориях, где отсутствует украинская мобильная связь. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

 

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, хуже всего украинцы относятся только к России и ее союзникам - Ирану, Беларуси, Китаю и КНДР.

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Владимир Путин