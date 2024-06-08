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Не тільки Північна Осетія. В РФ кажуть про атаку дронів на нафтове родовище в Дагестані

Фото: в РФ кажуть про атаку дронів на нафтове родовище в Дагестані 8 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії, крім атаки на Північну Осетію, поскаржилися на атаку дронів і по російському Дагестану 8 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

Місцеві Telegram-канали заявляють, що Дагестан атакували нібито "безпілотники ЗСУ", причому сталося це вперше.

За їхніми даними, один БПЛА нібито тільки "впав" поряд з нафтовим родовищем у Ногайському районі "після того, як по ньому влучили з автомата".

Російські ЗМІ запевняють, що навіть визначили тип дронів - нібито це не що інше як "Мугін-5 Про" - довжиною 3,5 метра та розмахом крил 5 метрів.

"Такий БПЛА розганяється до 150 км/год, може летіти від запуску до точки прильоту сім годин", - констатують пропагандисти.

Атака на Північну Осетію

8 червня Росія заявила, що Північну Осетію намагалися атакувати українські дрони, а метою атаки нібито був аеродром. Ймовірно, йшлося про аеродром Моздок.

Саме тут базуються літаки МіГ-31К та Ту-22М3. Зокрема, перші є носіями "Кинджалів" і під час їх злету в Україні завжди оголошують масштабну повітряну тривогу.

Пізніше РБК-Україна стало відомо, що атака дронів на Північну Осетію - це операція ГУР. Наразі наслідки атаки уточнюються.

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