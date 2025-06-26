Тільки за паспортом: Кабмін затвердив правила роботи магазинів duty-free

Згідно з новими Правилами роботи безмитних магазинів, магазини мають бути обладнані за нормами Митного кодексу: опечатуватися в неробочий час і відкриватися в присутності митника. Графік роботи узгоджується з прикордонниками.

Товари маркують протягом трьох днів після поміщення в режим duty-free. У разі невідповідності заявки та фактичного приходу проводять опис і складають акт разом із представником митниці.

Заборони та обмеження

Не можна продавати товари без митного оформлення, а також зразки, за попереднім замовленням і в розстрочку. У торговельному залі мають бути оголошення про заборону продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім.

Каси обладнують камерами, а всі розрахунки фіксують у чеку з даними касира і покупця. Первинні документи та облікові регістри завжди доступні для перевірки митницею.

Згідно з документом, магазини безмитної торгівлі здійснюють продаж товарів за умови пред'явлення громадянами паспортного документа.

Ці правила покликані посилити контроль за безмитною торгівлею, забезпечити прозорість операцій і запобігти зловживанням.