Только по паспорту: Кабмин утвердил правила работы магазинов duty-free

Согласно новым Правилам работы беспошлинных магазинов, магазины должны быть оборудованы по нормам Таможенного кодекса: опечатываться в нерабочее время и открываться в присутствии таможенника. График работы согласовывается с пограничниками.

Товары маркируют в течение трех дней после помещения в режим duty-free. При несоответствии заявки и фактического прихода проводят опись и составляют акт вместе с представителем таможни.

Запреты и ограничения

Нельзя продавать товары без таможенного оформления, а также образцы, по предзаказу и в рассрочку. В торговом зале должны быть объявления о запрете продажи алкоголя и табака несовершеннолетним.

Кассы оборудуют камерами, а все расчеты фиксируются в чеке с данными кассира и покупателя. Первичные документы и учетные регистры всегда доступны для проверки таможней.

Согласно документу, магазины беспошлинной торговли осуществляют продажу товаров при условии предъявления гражданами паспортного документа.

Эти правила призваны усилить контроль за беспошлинной торговлей, обеспечить прозрачность операций и предотвратить злоупотребления.