Не тільки офіцери. В ЗСУ уточнили втрати РФ під час удару по штабу у Запорізькій області

"Ми ще не сказали про решту 150 (окупантів, - ред.) втрат серед ворожих військ. На 150 осіб поменшала кількість тих, хто намагатиметься воювати проти України", - розповів він.

Крім того, за даними Волошина, Сили оборони знищили декілька ББМ та пошкоджені три танки.