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Не только офицеры. В ВСУ уточнили потери РФ во время удара по штабу в Запорожской области

Фото: в ВСУ уточнили потери РФ во время удара HIMARS по штабу в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время удара HIMARS по штабу РФ в Запорожской области были ликвидированы не только офицеры. Оккупанты не досчитались еще и 150 солдат.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Мы еще не сказали об остальных 150 (оккупантов, - ред.) потерях среди вражеских войск. На 150 человек уменьшилось количество тех, кто будет пытаться воевать против Украины", - рассказал он.

Кроме того, по данным Волошина, Силы обороны уничтожили несколько ББМ и повреждены три танка.

Удар по штабу РФ в Запорожской области

27 декабря стало известно, что Силы обороны ударили по базе российской армии в Запорожской области.

Как рассказали разведчики, сразу после начала полевого совещания оккупантов, по скоплению российских офицеров ВСУ нанесли высокоточный удар HIMARS.

А после прибытия группы эвакуации, захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны. В частности, были ликвидированы три российских офицера - капитаны 135-го мотострелкового полка и 4-й гвардейской военной базы ВС РФ.

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