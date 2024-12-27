Не только офицеры. В ВСУ уточнили потери РФ во время удара по штабу в Запорожской области

"Мы еще не сказали об остальных 150 (оккупантов, - ред.) потерях среди вражеских войск. На 150 человек уменьшилось количество тех, кто будет пытаться воевать против Украины", - рассказал он.

Кроме того, по данным Волошина, Силы обороны уничтожили несколько ББМ и повреждены три танка.