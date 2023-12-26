Не тільки "Новочеркаськ". Партизани розповіли про інші "прильоти" у Криму цієї ночі
У тимчасово окупованому Криму цієї ночі, 26 грудня, було гучно по всій території півострова. Постраждав не лише російський корабель "Новочеркаськ", "прильоти" були й по інших військових об'єктах загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.
Зокрема, у Джанкої о пів на другу ночі були "прильоти" в районі військового аеродрому.
"Настільки гучно не було в цьому районі давно", - наголосили партизани.
Також у Севастополі на мисі Фіолент були вражені війська окупантів. Військовий об'єкт горів до ранку.
Найяскравішою подією стало знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" та безпілотників типу "Шахед" на його борту у Феодосії.
Агенти повідомляють, що вибух був такої сили, що вікна у прилеглих будинках були вибиті вибуховою хвилею. Було зафіксовано загоряння біля морського порту.
"Вітаємо всіх кримчан з успішною демілітаризацією окупаційних військ. Ми раді, що російські військові об'єкти, про які ми передавали інформацію, були вражені", - зазначили партизани.
Знищення російського корабля "Новочеркаськ"
Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.
Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте в матеріалі РБК-Україна.
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