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Не тільки "Новочеркаськ". Партизани розповіли про інші "прильоти" у Криму цієї ночі

Вівторок 26 грудня 2023 14:56
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Не тільки "Новочеркаськ". Партизани розповіли про інші "прильоти" у Криму цієї ночі Фото: десантний корабель РФ "Новочеркаськ" (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Криму цієї ночі, 26 грудня, було гучно по всій території півострова. Постраждав не лише російський корабель "Новочеркаськ", "прильоти" були й по інших військових об'єктах загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

Зокрема, у Джанкої о пів на другу ночі були "прильоти" в районі військового аеродрому.

"Настільки гучно не було в цьому районі давно", - наголосили партизани.

Також у Севастополі на мисі Фіолент були вражені війська окупантів. Військовий об'єкт горів до ранку.

Найяскравішою подією стало знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" та безпілотників типу "Шахед" на його борту у Феодосії.

Агенти повідомляють, що вибух був такої сили, що вікна у прилеглих будинках були вибиті вибуховою хвилею. Було зафіксовано загоряння біля морського порту.

"Вітаємо всіх кримчан з успішною демілітаризацією окупаційних військ. Ми раді, що російські військові об'єкти, про які ми передавали інформацію, були вражені", - зазначили партизани.

Знищення російського корабля "Новочеркаськ"

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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