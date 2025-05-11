Тільки у нас і в Скандинавії. Який рідкісний ресурс в України закуповує Європа

Так, за її словами, окрема дивина - українські лабрадорити - з іризацією різноманітної гами (гірська порода, що вирізняється характерним оптичним ефектом іризації - переливами синьо-зелених, жовтих або фіолетових відтінків на поверхні - ред.).

"Я подібне бачила в Скандинавії, коли була в Норвегії, але рідко де ще таке є, тому що немає таких родовищ у Європі, в основному тому вони в нас і купують", - каже Ремезова.

Докторка геологічних наук додала, що ці високоміцні породи насправді рідко де є.

"В Італії та Німеччині, наприклад, їх майже немає. У нас менше мармуру. Є невеликі доломітові мармури на Житомирщині, є невеликі родовища в Карпатах", - констатувала вона.