Только у нас и в Скандинавии. Какой редкий ресурс у Украины закупает Европа

Украина обладает достаточно редкой горной породой, которая называется лабрадорит. Он редкий настолько, что есть только в Скандинавии, а Европе приходится его покупать.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.
Так, по ее словам, отдельная диковинка - украинские лабрадориты - с иризацией разнообразной гаммы (горная порода, отличается характерным оптическим эффектом иризации - переливами сине-зеленых, желтых или фиолетовых оттенков на поверхности - ред.).
"Я подобное видела в Скандинавии, когда была в Норвегии. Но редко где еще такое есть, потому что нет таких месторождений в Европе, в основном поэтому они у нас и покупают", - говорит Ремезова.
Доктор геологических наук добавила, что эти высокопрочные породы на самом деле редко где есть.
"В Италии и Германии, например, их почти нет. У нас меньше мрамора. Есть небольшие доломитовые мраморы на Житомирщине, есть небольшие месторождения в Карпатах", - констатирова
30 апреля Украина и США одписали соглашение об экономическом сотрудничестве ( т.н. "соглашение о недрах").
Уже 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали Украина и США. "За" отдали свои голоса 338 народных депутатов.
Отметим, что в Украине есть значительные залежи редкоземельных металлов, которые имеют большое значение для современных технологий. Главные месторождения сосредоточены в Житомирской, Черкасской областях и Восточном Приазовье.
Кроме того, Украина имеет значительные запасы титана, которые могут составлять до 20% мировых.
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