"Только так мог выжить". История морпеха, который в плену утратил способность разговаривать

22-летний морпех Юрий Гульчук более двух лет провел в российском плену. Из-за жестоких пыток военный потерял способность разговаривать и способность выражать эмоции. 14 сентября 2024 года он вернулся в Украину и первые дни реабилитации уже дали свои результаты – Юрий снова заговорил.

Как морпех попал в плен и пережил его

До полномасштабного вторжения Юрий учился на факультете китайской филологии в Киевском национальном лингвистическом университете, но после второго курса решил пойти в армию. Он мечтал служить возле моря, за две недели до начала войны подписал контракт с 36 бригадой морской пехоты.

Парень вместе с побратимами выполнял боевые задания на заводе Ильича в Мариуполе, на связь с родными практически не выходил. 12 апреля 2022 года морпехи попали в плен. Где-то через две недели его мама натолкнулась на список пленных и так узнала, что сын жив. Потом она начала искать фото во вражеских Telegram-каналах, на одном из них она едва узнала сына.

"По его глазам я поняла, какие ужасы он насмотрелся в Мариуполе. Они на заводе Ильича почти месяц вони ничего не ели, ловили кошек и голубей, воду из батарей сливали", – рассказывала мама морпеха Милана Компаниец.

За два года плена Юрия не раз перевозили – сначала он был в Оленовке, затем его этапировали в СИЗО в российский Таганрог, тогда в Ряжск, а через некоторое время – в Республику Мордовия. Семья за все это время практически не имела никакой информации о Юрие. В январе 2023 года в российских пабликах мама морпеха увидела видео с пленным сыном.

"Тогда я увидела совершенно незнакомого мне человека, уже взрослого. У него очень жестокое лицо было, нехарактерное для него. И я поняла, что только так он может там выжить", – делится Милана.

Юрий Гульчук больше двух лет провел в плену (коллаж: Медийная инициатива по правам человека)

Все это время Милана выходила на акции в поддержку пленных морпехов, чтобы привлекать внимание к этой теме и ускорить обмен сына. В январе 2024 года от освобожденного пленника, находившегося в одной камере с Юрием, женщина узнала, что ее сына пытали электрошокером, в частности, охранник "Доктор зло", и довели до такого состояния, что он перестал говорить.

Известно, что Юрий поначалу не выполнял команды надзирателей. Молчание стало его способом сопротивления. Через несколько месяцев россияне узнали, что на самом деле морхпех не разговаривает только с ними, а со своими в камере общается. В июне 2023 года они сделали что-то с ним, после чего пленник потерял способность говорить.

По словам женщины, в гражданской жизни ее Юрий занимался медитацией, при которой некоторое время нужно было проводить молча, чтобы дистанцироваться от внешнего мира. Она предполагает, что то, что сын потерял способность говорить в плену, может быть его способом уберечь свою психику.

Милана Компаниец на акции в поддержку пленных (фото: Facebook/ Milana Kompaniets)

Как Юрий восстанавливается после плена

14 сентября Юрия и еще 102 пленных вернули в Украину. Из-за состояния здоровья его сразу направили в реанимацию столичной больницы.

"Мое лицо и голос он узнал только через три дня. А вот эмоциональное опознание случилось на четвертый – он расплакался и прижался ко мне, как ребенок к маме", – рассказала мама.

По прогнозам медиков, для того чтобы морпех заговорил, он должен был пройти как минимум год лечении в психбольнице, но уже за несколько дней к Юрию вернулась речь.

"Первое, что он начал рассказывать – это, пожалуй, лучше психологи расскажут, почему именно об этом. Почему столько боли? Почему столько лжи? Почему люди так жестоки друг к другу? Эмоции именно по поводу – как люди могут быть такими?", – рассказала Милана.

Уже через несколько дней, по словам мамы, Юрий начал хорошо формулировать свои мысли и говорить "словно филолог". Но впереди морпеха ждет еще продолжительная реабилитация.

Фото с обмена, Юрий во втором ряду (фото: 36 отдельной бригады морской пехоты)