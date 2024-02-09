Тільки кредитами "Укренерго" кризу боргів на енергоринку вирішити неможливо, - експерт

Повністю закрити питання заборгованостей на ринку електроенергії України лиш завдяки залученню "Укренерго" зовнішніх кредитів неможливо, тому державі треба шукати інші інструменти для погашення боргів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Проблема залишається достатньо гострою. Лише кредитами "Укренерго" її не вирішити", - сказав Омельченко.

Він нагадав, що на початку лютого завдяки залученню "Укренерго" кредитних коштів від ЄБРР компанія перерахувала понад 5 млрд грн на виплату боргів перед ДП "Гарантований покупець", а той своєю чергою зменшив борги перед "зеленою" генерацією.

За його словами, хоч розрахунки і покращились, але все ще не вирішена причина їх виникнення, яка полягає в пільгових тарифах на електроенергію для населення, а також в дефіцитному тарифі на передачу "Укренерго".

"Тариф "Укренерго" не покриває всі витрати, що потрібні для розрахунків з зеленою генерацією. Те, що зараз були направлені великі кошти від "Укренерго", це фактично одні борги переростають в інші", - сказав експерт.

Він зазначив, що проблеми трансформувалися в кредити "Укренерго", бо тариф на передачу досить важко підвищувати через значний супротив промисловців. На його думку, держава має продумати нові моделі фінансування, які дозволять вирішити проблему боргів.

Нагадаємо, як повідомлялося, на думку Анастасії Верещинської, директора Європейсько-Українського енергетичного агентства, інвестори у відновлювану енергетику України хочуть бачити від держави затверджену дорожню карту щодо плану та шляхів погашення боргів в зеленій енергетиці, яка через цю проблему наразі знаходиться в стані виживання.