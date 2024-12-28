Не тільки Козацький. РФ продовжує штурми островів під Херсоном, що відомо

Ситуація на півдні України

Херсонська область була захоплена російськими військами в лютому 2022 року. Під час наступальної кампанії восени 2022 року Сили оборони України повернули під свій контроль Херсон і правобережну частину регіону.

При цьому росіяни не припиняють постійні атаки на Херсон і звільнену частину області дронами і не тільки. Нещодавно РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що росіяни вже ухвалили рішення про наступ на Херсон. Для цього вони хочуть задіяти до 4 тисяч штурмовиків.

Зокрема, росіяни щодня намагаються висадитися на острови в Херсонській області, роблячи 5-7 спроб за добу. При цьому ЗСУ тримають під вогневим контролем майже всю острівну частину Дніпра в Херсонській області та не дають загарбникам здійснити задумане.

Нагадаємо, буквально вчора повідомлялося, що російські війська спробували висадитися на острів Козацький, під Херсоном. Однак штурм для росіян також був провальним.

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