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Не тільки в Києві. В областях почали вводити екстрені відключення світла

Фото: в Україні почали вводити екстренні відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Слідом за столицею в низці областей України також ввели екстрені графіки відключень світла.

Детальніше про те, в яких областях України застосовані екстрені відключення, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення в Київській та Донецькій областях, - повідомили в ДТЕК.

Водночас за даними "Суспільного", аварійні відключення застосовані в Харкові та області. 

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що в обʼєднаній енергосистемі України наразі фіксується значний дефіцит потужності через пошкодження російським агресором об’єктів енергетичної інфраструктури. 

"Тому сьогодні, за наказом НЕК Укренерго, з 14.49 по всій Кіровоградській області запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання", - сказав він.

Крім того, графіки спеціальні графіки аварійних відключень будуть застосовані в Миколаївській та Закарпатській областях.

Зауважимо, що спеціальний графік аварійних відключень - це різновид відключень, який застосовується за наказом НЕК Укренерго, коли ситуація в енергосистемі надзвичайно критична.

 

Нагадаємо, що сьогодні вдень стало відомо, що у Києві застосують екстрені відключення світла, тому графіки планових відключень не діятимуть.

Нагадаємо, що вчора в ДТЕК повідомляли, що сьогодні можливе збільшення дефіциту. Детальніше про те, чому так сталось, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувались публікації ДТЕК, "Суспільне", Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, "Миколаївобленерго", "Закарпаттяобенерго".

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