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Не тільки в Карпатах. Сніг випав ще в одному регіоні України

Фото: сніг випав ще в одному регіоні України 17 листопада (vsn.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 17 листопада сніг випав на Волині. Зокрема, незвичне явище зафільмували мешканці Любомльського району.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Volynblog, ВСН, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Так, волиняни публікують фото та відео першого снігу, який випав вночі.

 
На Волині випав перший сніг 17 листопада (t.me/volynblog)

При цьому, місцеві мешканці зазначають, що перший сніг випав не лише на Любомльщині, а й на Турійщині та у Шацькій громаді.

Погода в Карпатах

Як пише Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, станом на 09:00, 17 листопада на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 м), вітер західний, 12 м/с, температура повітря -5°С.

Погода у Карпатах 17 листопада (facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода в Україні

Погода в Україні сьогодні, 17 листопада, буде із дощем, місцями очікується мокрий сніг. Також синоптики прогнозують похолодання.

При цьому рятувальники попереджали, що найближчими днями в більшості областей України також очікується похолодання та сніг. Зокрема, 18 листопада у західних, Житомирській та Вінницькій областях можливе утворення снігового покриву до 5-10 см, а на Прикарпатті місцями - до 20 см.

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