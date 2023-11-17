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Не только в Карпатах. Снег выпал еще в одном регионе Украины

Фото: снег выпал еще в одном регионе Украины 17 ноября (vsn.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 17 ноября, снег выпал на Волыни. В частности, необычное явление сняли жители Любомльского района.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Volynblog, ВСН, Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Так, волыняне публикуют фото и видео выпавшего ночью первого снега. 

 
На Волыни выпал первый снег 17 ноября (t.me/volynblog)

При этом местные жители отмечают, что первый снег выпал не только на Любомльщине, но и на Турийщине и в Шацкой общине.

Погода в Карпатах

Как пишет Черногорский горный поисково-спасательный пост, на 09:00, 17 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 20 м), ветер западный, 12 м/с, температура воздуха -5°С.

Погода в Карпатах 17 ноября (facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода в Украине

Погода в Украине сегодня, 17 ноября, будет с дождем, местами ожидается мокрый снег. Также синоптики прогнозируют похолодание.

При этом, спасатели предупреждали, что в ближайшие дни в большинстве областей Украины также ожидается похолодание и снег. В частности, 18 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях возможно образование снежного покрова до 5-10 см, а на Прикарпатье местами - до 20 см.

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