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Не тільки Хмельницька. Близький проліт дрону РФ зафіксовано біля ще однієї АЕС в Україні

Україна, Четвер 26 вересня 2024 11:55
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Не тільки Хмельницька. Близький проліт дрону РФ зафіксовано біля ще однієї АЕС в Україні Фото: Рівненська АЕС (wikimedia)
Автор: Наталія Гурковська

"Шахед" пролетів на критично низькій висоті недалеко від Рівненської атомної станції 25 вересня. Такі прольоти вже фіксувалися біля Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Вночі 25 вересня зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчику Рівненської АЕС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у підприємстві, вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС.

"Про кожен такий факт "Енергоатом" інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки", - констатують у прес-службі.

Загрози РФ для АЕС в Україні

В останні тижні РФ постійно створює небезпечні ситуації із прольотом дронів над АЕС в Україні. Такі випадки фіксували вже двічі у районі Хмельницької АЕС. Дрони окупантів пролітали у безпосередній близькості від цієї станції під час атак 12 та 20 вересня.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга попереджав, що Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки станцій.

Після цього президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія використовує китайські супутники для фотографування АЕС в Україні. За його словами, ймовірно, це здійснюється саме у рамках підготовки до можливих ударів.

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