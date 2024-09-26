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Не только Хмельницкая. Близкий пролет дрона РФ зафиксирован у еще одной АЭС в Украине

Украина, Четверг 26 сентября 2024 11:55
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Не только Хмельницкая. Близкий пролет дрона РФ зафиксирован у еще одной АЭС в Украине Фото: Ровенская АЭС (wikimedia)
Автор: Наталия Гурковская

"Шахед" пролетел на критически низкой высоте недалеко от Ровенской атомной станции 25 сентября. Подобные пролеты уже фиксировались возле Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Ночью 25 сентября зафиксирован очередной пролет ударного беспилотного аппарата на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС", - говорится в сообщении.

Как отмечают в предприятии, в очередной раз российские войска несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС.

"О каждом таком факте "Энергоатом" информирует соответствующие учреждения, ведь никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности", - констатируют в пресс-службе.

Угрозы РФ для АЭС в Украине

В последние недели РФ постоянно создает опасные ситуации с пролетом дронов над АЭС в Украине. Такие случаи фиксировали уже дважды в районе Хмельницкой АЭС. Дроны оккупантов пролетали в непосредственной близости от этой станции во время атак 12 и 20 сентября.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига предупреждал, что Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности станций.

После этого президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия использует китайские спутники для фотографирования АЭС в Украине. По его словам, вероятно, это осуществляется именно в рамках подготовки к возможным ударам.

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