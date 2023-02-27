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Не тільки Харків. У центрі Києва підлітки планували масову бійку

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Київ, Понеділок 27 лютого 2023 21:08
Не тільки Харків. У центрі Києва підлітки планували масову бійку Ілюстративне фото: у центрі Києва підлітки планували масову бійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 27 лютого, у Києві на Печерську підлітки намагалися влаштувати масову бійку. Таким чином вони хотіли підтримати флешмоб, який розпочався у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу головного управління Нацполіції у Києві.

Правоохоронці зазначають, що конфлікту вдалося запобігти завдяки своєчасному реагуванню ювенальних поліцейських, аналітиків, оперативників та дільничних. Учасників бійки доставили до відділення поліції для встановлення осіб та з'ясування обставин.

"Провокування масових бійок серед молоді та підлітків - спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні", - сказано у повідомленні Нацполіції.

При цьому правоохоронці закликали батьків спілкуватися з дітьми та звертати увагу на їхню поведінку, коло спілкування та способи проведення дозвілля.

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, схожу масову бійку хотіли розпочати у Харкові.

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