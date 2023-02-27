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Не только Харьков. В центре Киева подростки планировали массовую драку

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Киев, Понедельник 27 февраля 2023 21:08
Не только Харьков. В центре Киева подростки планировали массовую драку Иллюстративное фото: в центре Киева подростки планировали массовую драку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 февраля, в Киеве на Печерске подростки пытались устроить массовую драку. Таким образом они хотели поддержать флешмоб, который начался в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Нацполиции в Киеве.

Правоохранители отмечают, что конфликт удалось предотвратить благодаря своевременному реагированию ювенальных полицейских, аналитиков, оперативников и участковых. Участников драки доставили в отделение полиции для установления личностей и выяснения обстоятельств.

"Провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков - попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине", - сказано в сообщении Нацполиции.

При этом правоохранители призвали родителей общаться с детьми и обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга.

Напомним, сегодня, 27 февраля, похожую массовую драку хотели начать в Харькове.

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