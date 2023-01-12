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Тільки грошима: як надаються пільги на оплату ЖКП в Україні з 1 січня

Фото: пільги на оплату ЖКП в Україні з 1 січня надаються тільки в грошовій формі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пільги на житлово-комунальні послуги з 1 січня 2023 року надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Як отримати кошти

Тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, які звернулися за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, ПФУ перерахує кошти на їх рахунки в банках або для виплати через "Укрпошту". Це залежить від способу виплати, обраного одержувачем пільги.

Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в банках або через відділення "Укрпошти", де людина одержує пенсію.

Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України в Ощадбанку. Про відкриття такого рахунка в банку, органи Пенсійного фонду України інформують пільговика.

Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до "Ощадбанку" для укладення договору банківського рахунка.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на виплату пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення "Укрпошти", він має звернутися із відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду України в обраний спосіб:

  • особисто до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України (перелік діючих сервісних центрів за посиланням);
  • поштою;
  • через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, повноваження з виплати та призначення пільг та субсидій перейшли до Пенсійного фонду України.

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