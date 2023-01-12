ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тільки грошима: як надаються пільги на оплату ЖКП в Україні з 1 січня

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 січня 2023 10:00
Тільки грошима: як надаються пільги на оплату ЖКП в Україні з 1 січня Фото: пільги на оплату ЖКП в Україні з 1 січня надаються тільки в грошовій формі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пільги на житлово-комунальні послуги з 1 січня 2023 року надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Як отримати кошти

Тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, які звернулися за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, ПФУ перерахує кошти на їх рахунки в банках або для виплати через "Укрпошту". Це залежить від способу виплати, обраного одержувачем пільги.

Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в банках або через відділення "Укрпошти", де людина одержує пенсію.

Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України в Ощадбанку. Про відкриття такого рахунка в банку, органи Пенсійного фонду України інформують пільговика.

Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до "Ощадбанку" для укладення договору банківського рахунка.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на виплату пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення "Укрпошти", він має звернутися із відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду України в обраний спосіб:

  • особисто до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України (перелік діючих сервісних центрів за посиланням);
  • поштою;
  • через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, повноваження з виплати та призначення пільг та субсидій перейшли до Пенсійного фонду України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсионный фонд Украины субсидії
NEWS
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
DAILY
Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі