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Только деньгами: как предоставляются льготы на оплату ЖКУ в Украине с 1 января

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Украина, Четверг 12 января 2023 10:00
Только деньгами: как предоставляются льготы на оплату ЖКУ в Украине с 1 января Фото: льготы на оплату ЖКУ в Украине с 1 января предоставляются только в денежной форме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Льготы на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2023 года предоставляются исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Как получить средства

Тем льготникам, которые до декабря 2022 года уже получали соответствующие льготы в наличной форме, а также обратившимся за предоставлением выплаты начиная с декабря 2022 года, ПФУ перечислит средства на их счета в банках или для выплаты через "Укрпочту". Это зависит от способа выплаты, выбранного получателем льготы.

Пенсионерам, которые до декабря 2022 года получали льготы в денежной безналичной форме, выплата будет проведена путем перечисления средств на их пенсионные счета в банках или через отделение "Укрпочты", где человек получает пенсию.

Гражданам, которые до декабря 2022 года получали льготы в денежной безналичной форме и не являются пенсионерами, средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые Пенсионным фондом Украины в Ощадбанке. Об открытии такого счета в банке органы Пенсионного фонда Украины информируют льготника.

Чтобы получить средства с такого счета, нужно лично обратиться в Ощадбанк для заключения договора банковского счета.

Если же льготник желает получать средства на выплату льгот на счет, открытый в другом банке, или через отделение "Укрпочты", он должен обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Украины избранным способом:

  • лично в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины (перечень действующих сервисных центров по ссылке);
  • по почте;
  • через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, полномочия по выплате и назначению льгот и субсидий перешли в Пенсионный фонд Украины.

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