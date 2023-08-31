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Не тільки F-16. Кулеба розповів, які ще літаки розраховує отримати Україна

Париж, Четвер 31 серпня 2023 14:02
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Не тільки F-16. Кулеба розповів, які ще літаки розраховує отримати Україна Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Україна не збирається обмежуватися лише американськими винищувачами F-16. Також наша країна зацікавлена отримати французькі Rafale.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю французькому Le Monde.

Як заявив Кулеба, після довгоочікуваної згоди союзників передати винищувачі F-16 Україна зацікавлена отримати інші сучасні літаки. Йдеться про багатоцільові винищувачі французького виробництва Rafale.

"Ми працюємо з іншими країнами (крім США, - ред.), які виробляють літаки нового покоління", - сказав міністр.

Кулеба також акцентував на стратегічних та інвестиційних вигодах для Франції від постачання літаків Rafale Україні

Зазначимо, що Rafale - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Окрім Франції, літак знаходиться на озброєнні Єгипту, Індії, Катару та Греції.

F-16 для України

Нагадаємо, низка європейських країн у рамках авіаційної коаліції погодилася провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Також США підтвердили, що у жовтні пілоти ЗСУ розпочнуть тренування на літаках на базі Національної гвардії в штаті Аризона.

Крім того, після візиту президента України Володимира Зеленського до Європи стало відомо про домовленості щодо передачі F-16. Свою готовність надати літаки підтвердили Нідерланди, Данія та Норвегія. Йдеться про мінімум 61 літак.

Учора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що частина українських пілотів, яка проходить навчання у Данії, вже готова розпочати льотні тренування.

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